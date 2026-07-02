Росіяни дроном атакували підприємство на Запоріжжі: поранений чоловік, - ОВА

Російські окупаційні війська завдали удару безпілотником по території одного з підприємств у Запорізькому районі. Внаслідок атаки постраждав 55-річний чоловік.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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За попередніми даними, внаслідок удару пошкоджено виробничі приміщення та трактор.

"Росіяни дроном ударили по території підприємства. Пошкоджені приміщення та трактор. Поранень дістав чоловік", – повідомив Іван Федоров.

За словами начальника ОВА, постраждалому надають усю необхідну медичну допомогу.

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