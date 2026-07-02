Росіяни дроном атакували підприємство на Запоріжжі: поранений чоловік, - ОВА
Російські окупаційні війська завдали удару безпілотником по території одного з підприємств у Запорізькому районі. Внаслідок атаки постраждав 55-річний чоловік.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
За попередніми даними, внаслідок удару пошкоджено виробничі приміщення та трактор.
"Росіяни дроном ударили по території підприємства. Пошкоджені приміщення та трактор. Поранень дістав чоловік", – повідомив Іван Федоров.
За словами начальника ОВА, постраждалому надають усю необхідну медичну допомогу.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль