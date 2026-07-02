Протаранил автомобиль НАБУ, наехал на детектива и пытался уничтожить доказательства: харьковчанин проведет 2 года за решеткой
Прокуроры в суде добились реального срока наказания для 57-летнего жителя Харькова за нападение на детективов НАБУ во время исполнения ими служебных обязанностей; он проведёт за решёткой 2 года.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, в феврале 2024 года детективы прибыли для проведения неотложного обыска автомобиля по делу о получении неправомерной выгоды.
Водитель, узнав об обыске, начал вести себя агрессивно: протаранил служебный автомобиль Бюро, совершил наезд на одного из детективов, а после остановки машины пытался удалить данные с телефона, имевшего доказательственное значение.
Когда другой детектив попытался этому помешать, мужчина толкнул его, в результате чего правоохранитель получил травму головы.
Прокуроры добились реального срока
Отмечается, что суд первой инстанции назначил обвиняемому 2 года ограничения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком.
Прокуроры обжаловали приговор. Харьковский апелляционный суд согласился с позицией обвинения и вынес новый приговор — 2 года лишения свободы с реальным отбыванием наказания.
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