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Новости Нападение на детективов НАБУ
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Протаранил автомобиль НАБУ, наехал на детектива и пытался уничтожить доказательства: харьковчанин проведет 2 года за решеткой

Мужчина проведёт 2 года за решёткой за нападение на детективов НАБУ

Прокуроры в суде добились реального срока наказания для 57-летнего жителя Харькова за нападение на детективов НАБУ во время исполнения ими служебных обязанностей; он проведёт за решёткой 2 года.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, в феврале 2024 года детективы прибыли для проведения неотложного обыска автомобиля по делу о получении неправомерной выгоды.

Водитель, узнав об обыске, начал вести себя агрессивно: протаранил служебный автомобиль Бюро, совершил наезд на одного из детективов, а после остановки машины пытался удалить данные с телефона, имевшего доказательственное значение.

Когда другой детектив попытался этому помешать, мужчина толкнул его, в результате чего правоохранитель получил травму головы.

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Прокуроры добились реального срока

Отмечается, что суд первой инстанции назначил обвиняемому 2 года ограничения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком.

Прокуроры обжаловали приговор. Харьковский апелляционный суд согласился с позицией обвинения и вынес новый приговор — 2 года лишения свободы с реальным отбыванием наказания.

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Автор: 

НАБУ (4862) нападение (2300) Офис Генпрокурора (3186)
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Топ комментарии
+3
Цікавий вирок. Якщо хоч половина його дій - правда відбувалися - то тоді неясно взагалі, як йому вдалося відкупитися і отримати усього!! 2 роки....
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02.07.2026 17:51 Ответить
+3
Не забагато? - прямо якісь драконівські закони. В Києві чел затарився водярою і проплив мимо каси - був зловлений - грозить йому 8 р
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02.07.2026 18:22 Ответить
+2
Это за такое дают всего два года, да он тупо хотел убить человек
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02.07.2026 17:48 Ответить

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