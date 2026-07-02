Протаранив авто НАБУ, наїхав на детектива і намагався знищити докази: харків’янин проведе 2 роки за ґратами
Прокурори в суді домоглися реального строку покарання для 57-річного мешканця Харкова за напад на детективів НАБУ під час виконання ними службових обов’язків, він проведе за ґратами 2 роки.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, у лютому 2024 року детективи прибули для проведення невідкладного обшуку автомобіля у справі про одержання неправомірної вигоди.
Водій, почувши про обшук, почав діяти агресивно: протаранив службове авто Бюро, здійснив наїзд на одного з детективів, а після зупинки машини намагався видалити дані з телефону, який мав доказове значення.
Коли інший детектив спробував цьому завадити, чоловік штовхнув його, внаслідок чого правоохоронець отримав травму голови.
Прокурори домоглися реального строку
Зазначається, що суд першої інстанції призначив обвинуваченому 2 роки обмеження волі, але звільнив від відбування покарання з іспитовим строком.
Прокурори оскаржили вирок. Харківський апеляційний суд погодився з позицією обвинувачення та ухвалив новий вирок - 2 роки позбавлення волі з реальним відбуванням покарання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль