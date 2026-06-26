НАБУ підозрює свого співробітника у сприянні незаконному переправленню осіб через кордон: його відсторонили

Управління внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) під час перевірки виявило факти, що вказують на можливу причетність одного зі співробітників Бюро до організації каналу незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Згідно з офіційними даними відомства, незаконні наміри та дії посадовця вдалося припинити на стадії внутрішнього моніторингу, який регулярно здійснюється профільним підрозділом НАБУ для запобігання зловживанням усередині структури.

"Під час здійснення заходів внутрішнього контролю Управління внутрішнього контролю НАБУ встановило обставини, які можуть свідчити про причетність одного з працівників Бюро до дій, спрямованих на незаконне переправлення осіб через державний кордон України", - йдеться у повідомленні.

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Співробітника відсторонили

Відтак для всебічного та об'єктивного зʼясування всіх обставин розпочато досудове та службове розслідування. На час проведення службового розслідування працівника відсторонено від виконання посадових обов'язків.

"НАБУ дотримується принципу нульової толерантності до будь-яких проявів протиправної поведінки з боку своїх працівників. За результатами розслідування буде ухвалено рішення відповідно до вимог законодавства", - додало Бюро.

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