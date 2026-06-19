СБУ встановила незаконну прослушку вдома у детектива НАБУ, який розслідує корупцію в СБУ та інших органах. ВIДЕО

Під час огляду жила керівника одного з підрозділів детективів НАБУ виявили технічні засоби, які могли використовуватися для прихованого збору інформації.

Про це повідомила пресслужба Бюро, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Наразі у НАБУ розпочали досудове розслідування за ст. 182 КК України (порушення недоторканності приватного життя).

Встановлюють обставини та особи, причетні до монтажу цього обладнання.

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"Власник квартири поверхом вище повідомив, що до нього звернулися особи, які представилися правоохоронцями, та запевнили його, що в квартирі під ним живе російський шпигун. Детективи ідентифікували одного з чоловіків як чинного працівника СБУ", - зазначили у Бюро.

Також там розповіли, що згаданий детектив НАБУ бере участь у розслідуванні низки резонансних кримінальних проваджень, зокрема щодо корупційних правопорушень у митній сфері, діяльності окремих працівників правоохоронних органів та державних підприємств.

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"НАБУ наголошує, що будь-які спроби незаконного збору інформації про співробітників Бюро є неприпустимими та можуть створювати загрози незалежності й ефективності антикорупційних розслідувань.



Незалежність НАБУ та гарантії безперешкодного виконання повноважень працівниками Бюро є однією з ключових умов ефективної боротьби з корупцією. Усі обставини цього інциденту отримають належну правову оцінку в межах досудового розслідування", - підсумували там.

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