СБУ встановила незаконну прослушку вдома у детектива НАБУ, який розслідує корупцію в СБУ та інших органах. ВIДЕО
Під час огляду жила керівника одного з підрозділів детективів НАБУ виявили технічні засоби, які могли використовуватися для прихованого збору інформації.
Про це повідомила пресслужба Бюро, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Наразі у НАБУ розпочали досудове розслідування за ст. 182 КК України (порушення недоторканності приватного життя).
Встановлюють обставини та особи, причетні до монтажу цього обладнання.
"Власник квартири поверхом вище повідомив, що до нього звернулися особи, які представилися правоохоронцями, та запевнили його, що в квартирі під ним живе російський шпигун. Детективи ідентифікували одного з чоловіків як чинного працівника СБУ", - зазначили у Бюро.
Також там розповіли, що згаданий детектив НАБУ бере участь у розслідуванні низки резонансних кримінальних проваджень, зокрема щодо корупційних правопорушень у митній сфері, діяльності окремих працівників правоохоронних органів та державних підприємств.
"НАБУ наголошує, що будь-які спроби незаконного збору інформації про співробітників Бюро є неприпустимими та можуть створювати загрози незалежності й ефективності антикорупційних розслідувань.
Незалежність НАБУ та гарантії безперешкодного виконання повноважень працівниками Бюро є однією з ключових умов ефективної боротьби з корупцією. Усі обставини цього інциденту отримають належну правову оцінку в межах досудового розслідування", - підсумували там.
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