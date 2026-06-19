СБУ установила незаконную прослушку дома у детектива НАБУ, расследующего коррупцию в СБУ и других органах. ВИДЕО

В ходе обыска в квартире руководителя одного из подразделений детективы НАБУ обнаружили технические средства, которые могли использоваться для скрытого сбора информации.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро, передает Цензор.НЕТ.

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В настоящее время в НАБУ начато досудебное расследование по ст. 182 УК Украины (нарушение неприкосновенности частной жизни).

Устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к установке этого оборудования.

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"Владелец квартиры этажом выше сообщил, что к нему обратились лица, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, и заверили его, что в квартире под ним живет российский шпион. Детективы идентифицировали одного из мужчин как действующего сотрудника СБУ", — отметили в Бюро.

Также там рассказали, что упомянутый детектив НАБУ участвует в расследовании ряда резонансных уголовных дел, в частности, касающихся коррупционных правонарушений в таможенной сфере, деятельности отдельных сотрудников правоохранительных органов и государственных предприятий.

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"НАБУ подчеркивает, что любые попытки незаконного сбора информации о сотрудниках Бюро недопустимы и могут создавать угрозу независимости и эффективности антикоррупционных расследований.



Независимость НАБУ и гарантии беспрепятственного исполнения полномочий сотрудниками Бюро являются одним из ключевых условий эффективной борьбы с коррупцией. Все обстоятельства этого инцидента получат надлежащую правовую оценку в рамках досудебного расследования", — подытожили там.

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