Новости Давление на НАБУ
605 8

Над Специализированной антикоррупционной прокуратурой летал неизвестный беспилотник, - СМИ

Специализированная антикоррупционная прокуратура

Недавно ночью над территорией Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) заметили неизвестный дрон. Это возможный признак новой волны атак на антикоррупционные органы Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале УП.

Что известно?

Так, по утверждению собеседников УП в одном из силовых ведомств, недавно ночью над территорией Специализированной антикоррупционной прокуратуры был замечен дрон. На место вызвали полицию. Сейчас устанавливается принадлежность БПЛА.

Новое давление на НАБУ и САП

Напомним, на прошлой неделе во время публичного отчета о работе директор НАБУ Семен Кривонос сообщил, что попытки давления на органы не прекращаются.

Он рассказал, что у руководительницы подразделения НАБУ, расследующего коррупцию в оборонной сфере, обнаружили прослушку дома. Сами обстоятельства антикоррупционеры не раскрывают, но вряд ли такая операция могла быть проведена без помощи спецслужб, говорится в статье УП.

Тогда и сейчас НАБУ и САП обвиняют в коррупции и неэффективности. Только за период 12–26 января 2026 года в соцсетях зафиксировано 238 публикаций с негативной тональностью. Подавляющее большинство негативных упоминаний происходило из анонимных или полуанонимных ресурсов, что может свидетельствовать о управляемом информационном воздействии.

