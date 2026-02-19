Над Специализированной антикоррупционной прокуратурой летал неизвестный беспилотник, - СМИ

Недавно ночью над территорией Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) заметили неизвестный дрон. Это возможный признак новой волны атак на антикоррупционные органы Украины.

об этом говорится в материале УП.

Что известно?

Так, по утверждению собеседников УП в одном из силовых ведомств, недавно ночью над территорией Специализированной антикоррупционной прокуратуры был замечен дрон. На место вызвали полицию. Сейчас устанавливается принадлежность БПЛА.

Новое давление на НАБУ и САП

Напомним, на прошлой неделе во время публичного отчета о работе директор НАБУ Семен Кривонос сообщил, что попытки давления на органы не прекращаются.

Он рассказал, что у руководительницы подразделения НАБУ, расследующего коррупцию в оборонной сфере, обнаружили прослушку дома. Сами обстоятельства антикоррупционеры не раскрывают, но вряд ли такая операция могла быть проведена без помощи спецслужб, говорится в статье УП.

Все эти события происходят параллельно с новой волной негатива в Telegram-каналах. Подобная кампания уже наблюдалась летом 2025 года перед попыткой лишить антикоррупционные органы независимости.

Тогда и сейчас НАБУ и САП обвиняют в коррупции и неэффективности. Только за период 12–26 января 2026 года в соцсетях зафиксировано 238 публикаций с негативной тональностью. Подавляющее большинство негативных упоминаний происходило из анонимных или полуанонимных ресурсов, что может свидетельствовать о управляемом информационном воздействии.

