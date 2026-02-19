Над Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою літав невідомий безпілотник, - ЗМІ

Нещодавно вночі над територією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) помітили невідомий дрон. Це можлива ознака нової хвилі атак на антикорупційні органи України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі УП.

Що відомо?

Так, за твердженням співрозмовників УП в одному з силових відомств, нещодавно вночі над територією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури було помічено дрон. На місце викликали поліцію. Зараз встановлюється приналежність БПЛА.

Новий тиск на НАБУ та САП

Нагадаємо, минулого тижня під час публічного звіту про роботу директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що спроби тиску на органи не припиняються.

Він розповів, що у керівниці підрозділу НАБУ, що розслідує корупцію в оборонній сфері, виявили прослушку вдома. Самі обставини антикорупціонери не розкривають, але навряд така операція могла бути зроблена без допомоги спеціальних служб, йдеться в статті УП.

Усі ці події відбуваються паралельно з новою хвилею негативу в Telegram-каналах. Подібна кампанія вже спостерігалась влітку 2025 року перед спробою забрати незалежність в антикорорганів.

Тоді й зараз НАБУ і САП закидають корупцію та неефективність. Лише за період 12–26 січня 2026 року в соцмережах зафіксовано 238 публікацій із негативною тональністю. Переважна більшість негативних згадок походила з анонімних або напіванонімних ресурсів, що може свідчити про керований інформаційний вплив.

