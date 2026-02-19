Над Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою літав невідомий безпілотник, - ЗМІ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Нещодавно вночі над територією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) помітили невідомий дрон. Це можлива ознака нової хвилі атак на антикорупційні органи України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі УП.

Що відомо?

Так, за твердженням співрозмовників УП в одному з силових відомств, нещодавно вночі над територією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури було помічено дрон. На місце викликали поліцію. Зараз встановлюється приналежність БПЛА.

Новий тиск на НАБУ та САП

Нагадаємо, минулого тижня під час публічного звіту про роботу директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що спроби тиску на органи не припиняються.

Він розповів, що у керівниці підрозділу НАБУ, що розслідує корупцію в оборонній сфері, виявили прослушку вдома. Самі обставини антикорупціонери не розкривають, але навряд така операція могла бути зроблена без допомоги спеціальних служб, йдеться в статті УП.

Тоді й зараз НАБУ і САП закидають корупцію та неефективність. Лише за період 12–26 січня 2026 року в соцмережах зафіксовано 238 публікацій із негативною тональністю. Переважна більшість негативних згадок походила з анонімних або напіванонімних ресурсів, що може свідчити про керований інформаційний вплив.

ермак з галущенко зеленому нагадують ...
19.02.2026 21:45 Відповісти
А П'ятий повідомляє,що закрився завод з виробництва крупних *********** через обшуки сбу,нібито через недоброякісні **********.
19.02.2026 21:48 Відповісти
І що там "дрон" хотів вночі побачити? Хто ночує на робочому місці?
19.02.2026 21:49 Відповісти
Всім боятися - всі в бункер....
А в той час САП працювати не буде? Помиляєтеся....
19.02.2026 21:51 Відповісти
Де ППО ? Непорядок....
19.02.2026 21:54 Відповісти
Міндіч троліт.
19.02.2026 22:40 Відповісти
Це Єрмак із баньки запустив! Не може пробачити...
19.02.2026 23:11 Відповісти
Премию дроном привезли,хлопчики старались - ловили только мелкую рыбешку,крупных отпускали за кордон,а главарей вообще не замечают и не собирают на них доказы.
19.02.2026 23:21 Відповісти
Потрібно створити ще п'ять нових антикорупційних органів, щоб ці новостворені та стежили і контролювали ті п'ять старих антикорупційних органів, які чомусь стали майже корупційними......
20.02.2026 03:25 Відповісти
такі зараз часи
побачив дрон чи почув - ховайся...
дивно що нікого ще не прибаранили дроном показово...
я до речі поставив на VR окуляри симулятор дрона
вивчаю тему...

https://www.youtube.com/watch?v=or1W7PlzKlM&t=3s Drone Simulator VR - Gameplay & Early Impressions on the Meta Quest 3 (PCVR)
