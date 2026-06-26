НАБУ подозревает своего сотрудника в содействии незаконной переправке лиц через границу: его отстранили от должности

Управління внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) під час перевірки виявило факти, що вказують на можливу причетність одного зі співробітників Бюро до організації каналу незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон.

Управление внутреннего контроля Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в ходе проверки выявило факты, указывающие на возможную причастность одного из сотрудников Бюро к организации канала незаконной переправки военнообязанных через государственную границу.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Согласно официальным данным ведомства, незаконные намерения и действия должностного лица удалось пресечь на стадии внутреннего мониторинга, который регулярно осуществляется профильным подразделением НАБУ для предотвращения злоупотреблений внутри структуры.

"В ходе проведения мероприятий внутреннего контроля Управление внутреннего контроля НАБУ установило обстоятельства, которые могут свидетельствовать о причастности одного из сотрудников Бюро к действиям, направленным на незаконную переправку лиц через государственную границу Украины", — говорится в сообщении.

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Сотрудника отстранили

В связи с этим для всестороннего и объективного выяснения всех обстоятельств начато досудебное и служебное расследование. На время проведения служебного расследования сотрудник отстранен от исполнения должностных обязанностей.

"НАБУ придерживается принципа нулевой терпимости к любым проявлениям противоправного поведения со стороны своих сотрудников. По результатам расследования будет принято решение в соответствии с требованиями законодательства", — добавило Бюро.

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