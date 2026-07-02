В Николаевской области появилась новая военная администрация
Президент Владимир Зеленский учредил Южноукраинскую городскую военную администрацию Вознесенского района Николаевской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе главы государства.
Новая администрация в Вознесенском районе
Согласно документу, создана Южноукраинская городская военная администрация. Соответствующие поручения получили Генеральный штаб ВСУ и Николаевская областная государственная администрация.
Они должны обеспечить выполнение всех мероприятий, связанных с формированием новой военной администрации.
"Зеленский поручил Генеральному штабу ВСУ и Николаевской областной государственной администрации принять необходимые меры, связанные с созданием новой военной администрации".
Кадровые решения президента
Глава государства назначил начальником Южноукраинской городской военной администрации Ивана Кухту.
До этого президент освободил его от должности начальника Снигуровской городской военной администрации Баштанского района Николаевской области.
- Напомним, ранее Зеленский назначил Игоря Брусило послом в Республике Мальта и в Республике Сан-Марино.
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