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В Николаевской области появилась новая военная администрация

Президент Украины объявил о создании новой администрации в Южноукраинске

Президент Владимир Зеленский учредил Южноукраинскую городскую военную администрацию Вознесенского района Николаевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе главы государства.

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Новая администрация в Вознесенском районе

Согласно документу, создана Южноукраинская городская военная администрация. Соответствующие поручения получили Генеральный штаб ВСУ и Николаевская областная государственная администрация.

Они должны обеспечить выполнение всех мероприятий, связанных с формированием новой военной администрации.

"Зеленский поручил Генеральному штабу ВСУ и Николаевской областной государственной администрации принять необходимые меры, связанные с созданием новой военной администрации".

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Кадровые решения президента

Глава государства назначил начальником Южноукраинской городской военной администрации Ивана Кухту.

До этого президент освободил его от должности начальника Снигуровской городской военной администрации Баштанского района Николаевской области.

  • Напомним, ранее Зеленский назначил Игоря Брусило послом в Республике Мальта и в Республике Сан-Марино.

Автор: 

Зеленский Владимир (24705) назначение (2176) Николаевская область (2319) Вознесенский район (7) Вознесенск (5)
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