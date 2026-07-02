У Миколаївській області з’явилась нова військова адміністрація

Президент Володимир Зеленський утворив Південноукраїнську міську військову адміністрацію Вознесенського району Миколаївської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі глави держави.

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Нова адміністрація у Вознесенському районі

Згідно з документом, створено Південноукраїнську міську військову адміністрацію. Відповідні доручення отримали Генеральний штаб ЗСУ та Миколаївська обласна державна адміністрація.

Вони мають забезпечити виконання всіх заходів, пов’язаних із формуванням нової військової адміністрації.

"Зеленський доручив Генеральному штабу ЗСУ та Миколаївській обласній державній адміністрації здійснити необхідні заходи, пов’язані з утворенням нової військової адміністрації".

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Кадрові рішення президента

Глава держави призначив начальником Південноукраїнської міської військової адміністрації Івана Кухту.

Перед цим президент звільнив його з посади начальника Снігурівської міської військової адміністрації Баштанського району Миколаївської області.