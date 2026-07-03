В Киеве не ожидают вето Польши на вступление Украины в ЕС

В Киеве не видят оснований полагать, что Польша может применить право вето для блокирования евроинтеграции Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии первого заместителя главы Офиса президента Сергея Кислицы журналистам, пишет РБК-Украина.

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Возможно ли вето со стороны Польши

По словам Кислицы, нет причин полагать, что польские дипломаты и правительственные чиновники не осознают важность открытия переговорных кластеров для Украины.

"У меня нет оснований полагать, что польские дипломаты и правительственные чиновники не понимают, насколько важно открытие кластеров", - заявил Кислица.

Он также подчеркнул, что Украина выполнила все необходимые условия для начала этого процесса.

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Евроинтеграция по правилам ЕС

Кислица напомнил о позиции президента Украины относительно переговоров о вступлении в Европейский Союз. По его словам, в этом вопросе следует руководствоваться не эмоциями, а правилами, действующими в ЕС.