В Киеве не ожидают вето Польши на вступление Украины в ЕС
В Киеве не видят оснований полагать, что Польша может применить право вето для блокирования евроинтеграции Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии первого заместителя главы Офиса президента Сергея Кислицы журналистам, пишет РБК-Украина.
Возможно ли вето со стороны Польши
По словам Кислицы, нет причин полагать, что польские дипломаты и правительственные чиновники не осознают важность открытия переговорных кластеров для Украины.
"У меня нет оснований полагать, что польские дипломаты и правительственные чиновники не понимают, насколько важно открытие кластеров", - заявил Кислица.
Он также подчеркнул, что Украина выполнила все необходимые условия для начала этого процесса.
Евроинтеграция по правилам ЕС
Кислица напомнил о позиции президента Украины относительно переговоров о вступлении в Европейский Союз. По его словам, в этом вопросе следует руководствоваться не эмоциями, а правилами, действующими в ЕС.
- Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не поддержит вступление Украины в Европейский Союз, если Киев не пересмотрит свое отношение к деятелям ОУН и УПА, в частности к Степану Бандере.
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