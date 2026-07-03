У Києві не очікують вето Польщі щодо вступу України до ЄС

У Києві не бачать підстав вважати, що Польща може застосувати право вето для блокування євроінтеграції України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі першого заступника глави Офісу президента Сергія Кислиці журналістам, пише РБК-Україна.

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Чи можливе вето Польщі

За словами Кислиці, немає причин думати, що польські дипломати та урядовці не усвідомлюють важливість відкриття переговорних кластерів для України.

"У мене немає підстав вважати, що польські дипломати і урядовці не розуміють, наскільки важливо відкриття кластерів", - заявив Кислиця.

Він також підкреслив, що Україна виконала всі необхідні умови для початку цього процесу.

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Євроінтеграція за правилами ЄС

Кислиця нагадав позицію президента України щодо переговорів про вступ до Європейського Союзу. За його словами, у цьому питанні слід керуватися не емоціями, а правилами, які діють у ЄС.