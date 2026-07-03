В оккупированном Крыму прогремели взрывы: вероятно, атакованы аэродром и энергетические объекты

В ночь на 3 июля во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. По словам местных жителей, их было слышно вблизи военных аэродромов "Кача" и "Саки". Также сообщается о возможном повреждении электроподстанции и перебоях с электричеством.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные Telegram-каналы и мониторинговые ресурсы.

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По сообщениям местных источников, звуки взрывов и работу российской противовоздушной обороны слышали в районе поселка Гвардейское, а также вблизи военных аэродромов "Кача" и "Саки".

Сообщения о взрывах также поступали из населенных пунктов Сакского района.

Пожары на электроподстанциях и перебои с электричеством

После серии ночных взрывов пострадала и энергетическая инфраструктура.

По сообщениям местных источников, в Старом Крыму и прилегающих населенных пунктах после взрывов полностью пропало электроснабжение. Предположительно, причиной могло стать повреждение местной электроподстанции.

Также очевидцы сообщили о густом дыме над селом Марьяновка Красногвардейского района, где расположена узловая электроподстанция 220/35 кВ. По данным Telegram-канала "Крымский ветер", пожар на объекте продолжается как минимум с 02:46.

Пожары зафиксированы на нескольких энергетических объектах

Подстанция "Марьяновка" с 2024 года проходит масштабную реконструкцию, в ходе которой старые трансформаторы мощностью 20 МВА заменяют на новые - по 40 МВА. Ранее этот энергообъект уже подвергался атаке и горел в ночь на 29 июня.

Кроме того, вблизи села Марьяновка зафиксирован пожар в районе железнодорожного моста у села Янтарное, который проходит над Красногвардейской веткой Северо-Крымского канала.

Также сообщается о возгорании на электроподстанции 110/35/10 кВ в Старом Крыму. По информации местных источников, около двух часов ночи тепловые сигналы также были зафиксированы на подстанции "Белогорск".

Подстанция в Старом Крыму является важным узлом электросетей, обеспечивающим электроэнергией город, прилегающие населенные пункты и ряд промышленных предприятий, в частности тепличный комбинат.

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