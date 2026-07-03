В окупованому Криму пролунали вибухи: ймовірно, атаковані аеродром та енергетичні об’єкти

У ніч проти 3 липня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. За словами місцевих, їх було чутно поблизу військових аеродромів "Кача" і "Саки". Також повідомляється про можливе ураження електропідстанції та перебої зі світлом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві телеграм-канали та моніторингові ресурси.

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За повідомленнями місцевих джерел, звуки вибухів та роботу російської протиповітряної оборони чули в районі селища Гвардійське, а також поблизу військових аеродромів "Кача" та "Саки".

Повідомлення про вибухи також надходили з населених пунктів Сакського району.

Пожежі на електропідстанціях та перебої зі світлом

Після серії нічних вибухів зазнала ураження й енергетична інфраструктура.

За повідомленнями місцевих джерел, у Старому Криму та прилеглих населених пунктах після вибухів повністю зникло електропостачання. Попередньо, причиною могло стати ураження місцевої електропідстанції.

Також очевидці повідомили про густий дим над селом Мар'янівка Красногвардійського району, де розташована вузлова електропідстанція 220/35 кВ. За даними Telegram-каналу "Кримський вітер", пожежа на об'єкті триває щонайменше з 02:46.

Пожежі зафіксували на кількох енергетичних об'єктах

Підстанція "Мар'янівка" з 2024 року проходить масштабну реконструкцію, під час якої старі трансформатори потужністю 20 МВА замінюють на нові — по 40 МВА. Раніше цей енергооб'єкт уже потрапляв під атаку та горів у ніч на 29 червня.

Крім того, поблизу села Мар'янівка зафіксували пожежу в районі залізничного мосту біля села Янтарне, який проходить над Красногвардійською гілкою Північно-Кримського каналу.

Також повідомляється про займання на електропідстанції 110/35/10 кВ у Старому Криму. За інформацією місцевих джерел, близько другої години ночі теплові сигнали також були зафіксовані на підстанції "Білогірськ".

Підстанція у Старому Криму є важливим вузлом електромереж, який забезпечує електроенергією місто, прилеглі населені пункти та низку промислових підприємств, зокрема тепличний комбінат.

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