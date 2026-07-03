В фильтрационные лагеря РФ могут вывозить жителей Мирнограда, - ГВА

В Мирнограде в Донецкой области, который до сих пор официально не признан оккупированным, могли оставаться до двух тысяч человек. Часть местных жителей российские военные, вероятно, принудительно вывозят в фильтрационные лагеря.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник Мирноградской городской военной администрации Юрий Третьяк в интервью "Свободному радио".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам чиновника, речь идет прежде всего о людях мобилизационного возраста.

"Тех, кому до 50 лет, вывозят почти принудительно. А пожилым людям, уже в преклонном возрасте, предлагают выезд, но к нему уже не побуждают", - отметил Юрий Третьяк.

Читайте: Оккупанты запускают дроны из Покровска и Мирнограда, - 7-й корпус ДШВ

Эвакуировать людей из города уже невозможно

Третьяк сообщил, что точное количество людей, остающихся в Мирнограде, пока неизвестно. Помимо местных жителей, в городе находились люди из окрестных общин и сел.

В то же время Мирноград официально еще не имеет статуса оккупированного города. По словам главы ГВА, украинские военные периодически заходят в населенный пункт, однако провести эвакуацию гражданских лиц уже невозможно.

Последнюю эвакуацию из Мирнограда проводили зимой с использованием наземных роботизированных комплексов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Почти 4 тысячи человек выехали из Донецкой области за десять дней июня