До фільтраційних таборів РФ можуть вивозити жителів Мирнограда, - МВА

У Мирнограді на Донеччині, який досі офіційно не визнаний окупованим, могли залишатися до двох тисяч людей. Частину місцевих жителів російські військові, ймовірно, примусово вивозять до фільтраційних таборів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів начальник Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк в інтерв'ю "Вільному Радіо".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами посадовця, насамперед ідеться про людей мобілізаційного віку.

"Тих, у кого вік до 50 років, майже примусово вивозять. А старшим, уже більш похилого віку, виїзд пропонують, але до нього вже не спонукають", – зазначив Юрій Третяк.

Читайте: Окупанти запускають дрони з Покровська і Мирнограда, - 7 корпус ДШВ

Евакуювати людей із міста вже неможливо

Третяк повідомив, що точна кількість людей, які залишаються у Мирнограді, наразі невідома. Окрім місцевих жителів, у місті перебували люди з навколишніх громад і сіл.

Водночас Мирноград офіційно ще не має статусу окупованого міста. За словами очільника МВА, українські військові періодично заходять до населеного пункту, однак провести евакуацію цивільних вже неможливо.

Останню евакуацію з Мирнограда проводили взимку, використовуючи наземні роботизовані комплекси.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Майже 4 тисячі людей виїхали з Донеччини за десять днів червня