Япония напомнила России о Цусиме и высоко оценила дальнобойные удары Украины, - Сибига

Японские чиновники высоко оценили военный потенциал Украины и были впечатлены её ударами на большие расстояния по России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он сообщил, что во время переговоров с министром обороны Японии Синдзиро Коидзуми и другими высокопоставленными чиновниками услышал чрезвычайно высокие оценки военного потенциала Украины. По его словам, японская сторона также выразила восхищение эффективностью украинских ударов на большие расстояния по территории России.

"Было особенно приятно услышать это от представителей нации, которая прекрасно знает, что россиян можно побеждать. На все рассказы российской пропаганды о "России, которая никогда не проигрывала войны", достаточно напомнить одно слово: Цусима", — подчеркнул глава МИД.

Сибига добавил, что проинформировал своих собеседников о реальном положении дел на поле боя, о том, как Россия не может достичь ни одной стратегической цели на поле боя, а вместо этого прибегает к варварским обстрелам гражданского населения.

"Наши переговоры с господином Коидзумой проходили примерно в то время, когда по Киеву летели баллистические ракеты", – отметил Сибига.

Что этому предшествовало?

Украина и Япония подписали соглашение о реализации стипендиального проекта JDS, который будет финансироваться за счет грантовой помощи Японии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Япония передала Украине котельную, способную отапливать 1600 домохозяйств, — посольство