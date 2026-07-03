Японія нагадала Росії про Цусіму та високо оцінила далекобійні удари України, - Сибіга

Японські посадовці високо оцінили військові спроможності України та захопилися її далекобійними ударами по Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбук написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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Він повідомив, що під час переговорів із міністром оборони Японії Шінджіро Коїдзумі та іншими високопосадовцями почув надзвичайно високі оцінки військових спроможностей України. За його словами, японська сторона також висловила захоплення ефективністю українських далекобійних ударів по території Росії.

"Було особливо приємно почути це від представників нації, яка чудово знає, що росіян можна перемагати. На всі розповіді російської пропаганди про "Росію, яка ніколи не програвала війни", достатньо нагадати одне слово: Цусіма", – підкреслив глава МЗС.

Сибіга додав, що інформував своїх співрозмовників про реальний стан речей на полі бою, про те, як Росія не може досягти жодної стратегічної цілі на полі бою, і натомість вдається до варварських обстрілів цивільних.

"Наші переговори з паном Коїдзумі відбувалися орієнтовно у той час, коли по Києву летіла балістика", – зазначив Сибіга.

Що передувало?

Україна та Японія підписали угоду про реалізацію Стипендіального проєкту JDS, який фінансуватиметься за рахунок грантової допомоги Японії.

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