Из-за ударов РФ произошли отключения электроэнергии в пяти областях, - Минэнерго
В результате боевых действий и российских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения.
Об оперативной ситуации в энергосистеме Украины по состоянию на 3 июля сообщили в Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.
Ситуация в Донецкой области
Также отмечается, что самая сложная ситуация в Донецкой области. Здесь из-за повреждений энергообъектов в результате боевых действий и обстрелов врага обесточено наибольшее количество потребителей.
Восстановление электроснабжения
Как отмечается, энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.
Ограничения не прогнозируются
В Минэнерго отметили, что введение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении можно узнать на официальных ресурсах своих операторов системы распределения.
"Активное энергопотребление сегодня следует перенести на дневное время - с 10:00 до 16:00. В вечерние часы просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию - с 16:00 до 23:00. Это помогает снизить нагрузку на систему", - добавили в Минэнерго.
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