Через удари РФ є знеструмлення у п’яти областях, - Міненерго

Унаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання.

Про оперативну ситуацію в енергосистемі України станом на 3 липня розповіли в Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ситуація на Донеччині

Також зазначається, що найскладніша ситуація на Донеччині. Тут через пошкодження енергооб’єктів внаслідок бойових дій та обстрілів ворога знеструмлена найбільша кількість споживачів.

Відновлення електропостачання

Як зазначається, енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Також читайте: Нічний удар по Києву: ворог атакував енергооб’єкти ДТЕК, частина столиці знеструмлена

Обмеження не прогнозуються

У Міненерго зазначили, що Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах своїх операторів системи розподілу.

"Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 10:00 до 16:00. У вечірні години просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію - з 16:00 до 23:00. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додали в Міненерго.

Також читайте: Другий день поспіль світло не відключатимуть – на п’ятницю обмеження не заплановані