Нічний удар по Києву: ворог атакував енергооб’єкти ДТЕК, частина столиці знеструмлена

Унаслідок масованої російської атаки в ніч на 2 липня в Києві зазнали пошкоджень енергооб'єкти ДТЕК. Через це частина жителів столиці тимчасово залишилася без електропостачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в енергохолдингу.

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Та наголосили, що перебої зі світлом пов'язані з влучаннями по енергетичній інфраструктурі.

Енергетики розпочали відновлювальні роботи

У ДТЕК повідомили, що аварійні бригади вирушили на місця пошкоджень одразу після того, як це дозволила безпекова ситуація.

У компанії наголосили, що фахівці працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання для всіх споживачів, які залишилися без світла внаслідок російського обстрілу.

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Масований обстріл Києва 2 липня

У ніч на 2 липня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Вибухи лунали протягом кількох годин, а сили ППО працювали по повітряних цілях над столицею.

За останніми підтвердженими даними:

загинули щонайменше 18 людей;

майже 90 дістали поранення, серед них - діти;

пошкоджено понад 20 житлових будинків та інші об'єкти цивільної інфраструктури;

рятувальні роботи тривали на багатьох локаціях. Під завалами шукають людей. У тому числі - 15-річну дівчину та її родину.

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Найбільших руйнувань зазнали кілька районів столиці, зокрема:

Дарницький;

Деснянський;

Святошинський;

Солом'янський;

Голосіївський;

Печерський;

Подільський;

Оболонський.

Внаслідок ударів виникли численні пожежі, були частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, пошкоджені транспортна інфраструктура та інженерні мережі. Через наслідки атаки в Києві тимчасово змінювали маршрути громадського транспорту.