Нічний удар по Києву: ворог атакував енергооб’єкти ДТЕК, частина столиці знеструмлена
Унаслідок масованої російської атаки в ніч на 2 липня в Києві зазнали пошкоджень енергооб'єкти ДТЕК. Через це частина жителів столиці тимчасово залишилася без електропостачання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в енергохолдингу.
Та наголосили, що перебої зі світлом пов'язані з влучаннями по енергетичній інфраструктурі.
Енергетики розпочали відновлювальні роботи
У ДТЕК повідомили, що аварійні бригади вирушили на місця пошкоджень одразу після того, як це дозволила безпекова ситуація.
У компанії наголосили, що фахівці працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання для всіх споживачів, які залишилися без світла внаслідок російського обстрілу.
Масований обстріл Києва 2 липня
У ніч на 2 липня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Вибухи лунали протягом кількох годин, а сили ППО працювали по повітряних цілях над столицею.
За останніми підтвердженими даними:
- загинули щонайменше 18 людей;
- майже 90 дістали поранення, серед них - діти;
- пошкоджено понад 20 житлових будинків та інші об'єкти цивільної інфраструктури;
- рятувальні роботи тривали на багатьох локаціях. Під завалами шукають людей. У тому числі - 15-річну дівчину та її родину.
Найбільших руйнувань зазнали кілька районів столиці, зокрема:
- Дарницький;
- Деснянський;
- Святошинський;
- Солом'янський;
- Голосіївський;
- Печерський;
- Подільський;
- Оболонський.
Внаслідок ударів виникли численні пожежі, були частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, пошкоджені транспортна інфраструктура та інженерні мережі. Через наслідки атаки в Києві тимчасово змінювали маршрути громадського транспорту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль