Ночной удар по Киеву: враг атаковал энергообъекты ДТЭК, часть столицы осталась без электричества
В результате массированной российской атаки в ночь на 2 июля в Киеве были повреждены энергообъекты ДТЭК. Из-за этого часть жителей столицы временно осталась без электроснабжения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в энергохолдинге.
При этом подчеркнули, что перебои с электричеством связаны с попаданиями по энергетической инфраструктуре.
Энергетики приступили к восстановительным работам
В ДТЭК сообщили, что аварийные бригады выехали на места повреждений сразу же, как только это позволила обстановка с безопасностью.
В компании подчеркнули, что специалисты работают над скорейшим восстановлением электроснабжения для всех потребителей, оставшихся без света в результате российского обстрела.
Массированный обстрел Киева 2 июля
В ночь на 2 июля 2026 года Россия совершила массированную комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. Взрывы раздавались в течение нескольких часов, а силы ПВО работали по воздушным целям над столицей.
По последним подтвержденным данным:
- погибли не менее 18 человек;
- почти 90 получили ранения, среди них - дети;
- повреждено более 20 жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры;
- спасательные работы продолжались во многих местах. Под завалами ищут людей. В том числе - 15-летнюю девушку и ее семью.
Наибольшие разрушения понесли несколько районов столицы, в частности:
- Дарницкий;
- Деснянский;
- Святошинский;
- Соломенский;
- Голосеевский;
- Печерский;
- Подольский;
- Оболонский.
В результате ударов возникли многочисленные пожары, были частично разрушены многоэтажные жилые дома, повреждены транспортная инфраструктура и инженерные сети. Из-за последствий атаки в Киеве временно изменили маршруты общественного транспорта.
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