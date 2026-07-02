Ночной удар по Киеву: враг атаковал энергообъекты ДТЭК, часть столицы осталась без электричества

В результате массированной российской атаки в ночь на 2 июля в Киеве были повреждены энергообъекты ДТЭК. Из-за этого часть жителей столицы временно осталась без электроснабжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в энергохолдинге.

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При этом подчеркнули, что перебои с электричеством связаны с попаданиями по энергетической инфраструктуре.

Энергетики приступили к восстановительным работам

В ДТЭК сообщили, что аварийные бригады выехали на места повреждений сразу же, как только это позволила обстановка с безопасностью.

В компании подчеркнули, что специалисты работают над скорейшим восстановлением электроснабжения для всех потребителей, оставшихся без света в результате российского обстрела.

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Массированный обстрел Киева 2 июля

В ночь на 2 июля 2026 года Россия совершила массированную комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. Взрывы раздавались в течение нескольких часов, а силы ПВО работали по воздушным целям над столицей.

По последним подтвержденным данным:

погибли не менее 18 человек;

почти 90 получили ранения, среди них - дети;

повреждено более 20 жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры;

спасательные работы продолжались во многих местах. Под завалами ищут людей. В том числе - 15-летнюю девушку и ее семью.

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Наибольшие разрушения понесли несколько районов столицы, в частности:

Дарницкий;

Деснянский;

Святошинский;

Соломенский;

Голосеевский;

Печерский;

Подольский;

Оболонский.

В результате ударов возникли многочисленные пожары, были частично разрушены многоэтажные жилые дома, повреждены транспортная инфраструктура и инженерные сети. Из-за последствий атаки в Киеве временно изменили маршруты общественного транспорта.