Экстренные отключения введены в Киеве и области

В Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

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В случае изменений граждан будут дополнительно информировать.

Ранее в Минэнерго сообщили, что в результате боевых действий и российских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения.

В "Укрэнерго" 2 июля заявляли, что отключения 3 июля не запланировано.

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