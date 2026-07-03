Экстренные отключения введены в Киеве и области
В Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.
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В случае изменений граждан будут дополнительно информировать.
Ранее в Минэнерго сообщили, что в результате боевых действий и российских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения.
В "Укрэнерго" 2 июля заявляли, что отключения 3 июля не запланировано.
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