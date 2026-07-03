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Новости Отключение электроэнергии
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Экстренные отключения введены в Киеве и области

В Киеве и области ввели экстренные отключения света

В Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

В случае изменений граждан будут дополнительно информировать.

Ранее в Минэнерго сообщили, что в результате боевых действий и российских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения.

В "Укрэнерго" 2 июля заявляли, что отключения 3 июля не запланировано.

Читайте: В "Укрэнерго" объяснили, почему снова вернулись отключения света

Автор: 

Киев (26588) Киевская область (4702) отключение света (806)
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