Екстрені відключення запроваджено у Києві та кількох областях через спеку (оновлено)

У Києві та Київській області запровадили екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

У разі змін громадян додатково інформуватимуть.

В Укренерго заявили, що через високий рівень енергоспоживання та перевантаження обладнання в умовах спеки – у кількох областях України застосовані аварійні відключення електроенергії.

Обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі

Раніше у Міненерго повідомили, що внаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання.

В "Укренерго" 2 липня заявляли, що відключення 3 липня не заплановано.

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