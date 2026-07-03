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Новини Відключення електроенергії
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Екстрені відключення запроваджено у Києві та кількох областях через спеку (оновлено)

У Києві та області запровадили екстрені відключення світла

У Києві та Київській області запровадили екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

У разі змін громадян додатково інформуватимуть.

В Укренерго заявили, що через високий рівень енергоспоживання та перевантаження обладнання в умовах спеки – у кількох областях України застосовані аварійні відключення електроенергії.

Обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі

Раніше у Міненерго повідомили, що внаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання.

В "Укренерго" 2 липня заявляли, що відключення 3 липня не заплановано.

Читайте: В "Укренерго" пояснили, чому знову повернулися відключення світла

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Київ (21021) Київська область (4666) відключення світла (1715)
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