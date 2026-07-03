Россия вербует украинцев на оккупированных территориях через новый мессенджер MAX, - ЦНС

Жители временно оккупированных территорий Украины начали массово получать сообщения в российском мессенджере MAX с призывами вступать в подразделения беспилотных систем армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В ЦНС отмечают, что такая рассылка является частью масштабной кампании по вербовке населения на временно оккупированных территориях.

В первую очередь она направлена на молодежь и людей, которые из-за сложной экономической ситуации ищут заработок. Потенциальным новобранцам обещают высокие зарплаты, социальные гарантии и службу в подразделениях беспилотных систем, которую представляют как престижную и относительно безопасную.

В Центре национального сопротивления отмечают, что за привлекательными обещаниями скрывается необходимость российской армии восполнить значительные потери личного состава.

Из-за нехватки военных оккупанты активно заманивают людей рассказами о службе с дронами и работе якобы в тылу.

В то же время после подписания контракта завербованных могут направить не в подразделения беспилотных систем, а в обычные пехотные или штурмовые подразделения.

Читайте: РФ пытается вербовать украинцев, выдавая себя за СБУ или других правоохранителей. ВИДЕО