РФ пытается вербовать украинцев, выдавая себя за СБУ или других правоохранителей. ВИДЕО

Российские спецслужбы массово пытаются вербовать украинцев "под чужим флагом".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Оккупанты выдают себя за сотрудников СБУ и других правоохранительных органов Украины и под различными предлогами заставляют граждан готовить поджоги, теракты или другие преступления.









С начала 2026 года СБУ и Нацполиция раскрыли десятки подобных попыток вербовки.

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Как это работает?

Российские спецслужбы:

звонят или пишут людям в мессенджеры и представляются сотрудниками СБУ, Нацполиции и других правоохранительных органов;

используют клиентские базы онлайн-магазинов для получения персональных данных;

шантажируют уголовной ответственностью под вымышленными предлогами (например, за якобы "покупку медицинских препаратов на российских сайтах");

вымогают деньги за закрытие несуществующих "уголовных дел";

подстрекают к поджогам административных зданий, автомобилей Сил обороны и т. п.

Также представители российских спецслужб могут напрямую связываться с гражданами Украины по телефону и выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов. В других случаях - используют различные "легенды" и подходы.

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"Одной из самых распространенных практик врага является рассылка фейковых повесток с вызовом на допрос в СБУ, ордеров на обыск и т. п. Для убедительности в эти "документы" добавляют поддельные подписи высокопоставленных сотрудников Службы.



Далее – людей начинают шантажировать. Рашисты убеждают своих жертв, что могут помочь с закрытием соответствующего уголовного дела, но взамен ожидают от них выполнения определенных заданий", – говорится в сообщении.

Завербованных заставляют совершать различные незаконные действия: следить за определенным лицом, перенести посылку с одного адреса на другой, приобрести химические элементы и изготовить самодельное взрывное устройство, устроить поджог автомобиля Сил обороны или административного здания, подготовить теракт или диверсию на важном объекте и т. п.

Также кураторы из РФ вымогают у пострадавших деньги: обычно просят перечислить средства на реквизиты врага или передать наличными через курьера, якобы для "проверки подлинности".

СБУ призывает граждан быть бдительными и подчеркивает, что действует исключительно в рамках действующего украинского законодательства, не ставит никаких сомнительных "задач" и не рассылает официальные документы через мессенджеры.

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Что делать, если к вам обращаются с такими "предложениями"?

Сообщайте об этом СБУ

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