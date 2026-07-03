РФ пытается вербовать украинцев, выдавая себя за СБУ или других правоохранителей. ВИДЕО
Российские спецслужбы массово пытаются вербовать украинцев "под чужим флагом".
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
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Оккупанты выдают себя за сотрудников СБУ и других правоохранительных органов Украины и под различными предлогами заставляют граждан готовить поджоги, теракты или другие преступления.
С начала 2026 года СБУ и Нацполиция раскрыли десятки подобных попыток вербовки.
Как это работает?
Российские спецслужбы:
- звонят или пишут людям в мессенджеры и представляются сотрудниками СБУ, Нацполиции и других правоохранительных органов;
- используют клиентские базы онлайн-магазинов для получения персональных данных;
- шантажируют уголовной ответственностью под вымышленными предлогами (например, за якобы "покупку медицинских препаратов на российских сайтах");
- вымогают деньги за закрытие несуществующих "уголовных дел";
- подстрекают к поджогам административных зданий, автомобилей Сил обороны и т. п.
Также представители российских спецслужб могут напрямую связываться с гражданами Украины по телефону и выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов. В других случаях - используют различные "легенды" и подходы.
"Одной из самых распространенных практик врага является рассылка фейковых повесток с вызовом на допрос в СБУ, ордеров на обыск и т. п. Для убедительности в эти "документы" добавляют поддельные подписи высокопоставленных сотрудников Службы.
Далее – людей начинают шантажировать. Рашисты убеждают своих жертв, что могут помочь с закрытием соответствующего уголовного дела, но взамен ожидают от них выполнения определенных заданий", – говорится в сообщении.
Завербованных заставляют совершать различные незаконные действия: следить за определенным лицом, перенести посылку с одного адреса на другой, приобрести химические элементы и изготовить самодельное взрывное устройство, устроить поджог автомобиля Сил обороны или административного здания, подготовить теракт или диверсию на важном объекте и т. п.
Также кураторы из РФ вымогают у пострадавших деньги: обычно просят перечислить средства на реквизиты врага или передать наличными через курьера, якобы для "проверки подлинности".
СБУ призывает граждан быть бдительными и подчеркивает, что действует исключительно в рамках действующего украинского законодательства, не ставит никаких сомнительных "задач" и не рассылает официальные документы через мессенджеры.
Что делать, если к вам обращаются с такими "предложениями"?
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