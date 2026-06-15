Преподавательницу харьковского вуза будут судить за работу на российскую разведку. ФОТО
Преподавательница одного из харьковских вузов оказалась на скамье подсудимых по обвинению в государственной измене. Следователи полагают, что женщина передавала российским спецслужбам данные об украинских военных, которые могли использоваться для нанесения ударов по Силам обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора. По данным следствия, старший преподаватель английского языка была сторонницей "русского мира" и неоднократно посещала Россию.
Вербовка и связь через Telegram
Следователи считают, что во время одной из поездок женщину завербовали представители российской спецслужбы.
Осенью 2025 года она наладила контакт с представителями спецслужбы Минобороны РФ через Telegram и согласилась выполнять их задания.
Собирала данные о военных
По информации правоохранителей, обвиняемая собирала сведения о местах дислокации и перемещениях украинских военных в Харькове.
Она фотографировала объекты, записывала видео, делала скриншоты и передавала собранную информацию представителям страны-агрессора.
В Офисе генпрокурора отмечают, что эти данные могли быть использованы для подготовки ударов по позициям Сил обороны Украины.
Переписывалась на английском и удаляла сообщения
Чтобы скрыть свою деятельность, женщина регулярно удаляла переписку, пользовалась дополнительным телефоном и общалась с кураторами на английском языке.
Когда о ее действиях стало известно правоохранителям, подозреваемую задержали. Сейчас она находится под стражей, а обвинительный акт уже направлен в суд.
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