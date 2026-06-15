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Новини Фото Державна зрада
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Викладачку харківського вишу судитимуть за роботу на російську розвідку. ФОТО

Викладачка одного з харківських вишів опинилася на лаві підсудних за обвинуваченням у державній зраді. Слідчі вважають, що жінка передавала російським спецслужбам дані про українських військових, які могли використовуватися для ударів по Силах оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора. За даними слідства, старша викладачка англійської мови була прихильницею "русского міра" та неодноразово відвідувала Росію.

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Вербування і зв'язок через Telegram

Слідчі вважають, що під час однієї з поїздок жінку завербували представники російської спецслужби.

Восени 2025 року вона налагодила контакт із представниками спецслужби Міноборони РФ через Telegram та погодилася виконувати їхні завдання.

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Викладачку харківського вишу судитимуть за співпрацю зі спецслужбами РФ
Викладачку харківського вишу судитимуть за співпрацю зі спецслужбами РФ
Викладачку харківського вишу судитимуть за співпрацю зі спецслужбами РФ

Збирала дані про військових

За інформацією правоохоронців, обвинувачена збирала відомості про місця дислокації та переміщення українських військових у Харкові.

Вона фотографувала об'єкти, записувала відео, робила скриншоти та передавала зібрану інформацію представникам країни-агресора.

В Офісі Генпрокурора наголошують, що ці дані могли бути використані для підготовки ударів по позиціях Сил оборони України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині та Запоріжжі викрили ще двох пособників РФ: брали участь у репресіях під час окупації. ФОТО

Листувалася англійською та видаляла повідомлення

Щоб приховати свою діяльність, жінка регулярно видаляла листування, користувалася додатковим телефоном та спілкувалася з кураторами англійською мовою.

Коли про її дії стало відомо правоохоронцям, підозрювану затримали. Наразі вона перебуває під вартою, а обвинувальний акт уже скерували до суду.

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ФСБ (1549) Харків (6144) вербування (310)
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Give a fool rope enough, and he will hang himself»
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15.06.2026 17:47 Відповісти
Та ні. Це поклик заґадочьной русской душі.
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15.06.2026 17:58 Відповісти
якомусь виправному закладу повезе, у виправній системі завжди був брак викладачів англійської.
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15.06.2026 17:54 Відповісти
А викладачку навчать "по фєні" ботати.
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15.06.2026 18:06 Відповісти
такі особи, як правило, вже мають базовий рівень.
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15.06.2026 18:23 Відповісти
Всякое говно легко идет на такое, из расчета, шо быстро обменяют, если шо.
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15.06.2026 17:55 Відповісти
А могла би застосувати ще й шифр Цезаря
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15.06.2026 18:19 Відповісти
Э ялкэ мнл ув фриэ?
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15.06.2026 18:31 Відповісти
Дсрг їжгихафв хусшй сфдкьзркюг їг хйтсдсес обґйхзов угюк. Гоз сфдкхг рг нсуйфха рз ткюог - їгдгжйог їгмдг шуспсфспг)
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15.06.2026 19:43 Відповісти
 
 