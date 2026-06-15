Викладачку харківського вишу судитимуть за роботу на російську розвідку. ФОТО
Викладачка одного з харківських вишів опинилася на лаві підсудних за обвинуваченням у державній зраді. Слідчі вважають, що жінка передавала російським спецслужбам дані про українських військових, які могли використовуватися для ударів по Силах оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора. За даними слідства, старша викладачка англійської мови була прихильницею "русского міра" та неодноразово відвідувала Росію.
Вербування і зв'язок через Telegram
Слідчі вважають, що під час однієї з поїздок жінку завербували представники російської спецслужби.
Восени 2025 року вона налагодила контакт із представниками спецслужби Міноборони РФ через Telegram та погодилася виконувати їхні завдання.
Збирала дані про військових
За інформацією правоохоронців, обвинувачена збирала відомості про місця дислокації та переміщення українських військових у Харкові.
Вона фотографувала об'єкти, записувала відео, робила скриншоти та передавала зібрану інформацію представникам країни-агресора.
В Офісі Генпрокурора наголошують, що ці дані могли бути використані для підготовки ударів по позиціях Сил оборони України.
Листувалася англійською та видаляла повідомлення
Щоб приховати свою діяльність, жінка регулярно видаляла листування, користувалася додатковим телефоном та спілкувалася з кураторами англійською мовою.
Коли про її дії стало відомо правоохоронцям, підозрювану затримали. Наразі вона перебуває під вартою, а обвинувальний акт уже скерували до суду.
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