РФ намагається вербувати українців, видаючи себе за СБУ чи інших правоохоронців. ВIДЕО
Російські спецслужби масово намагаються вербувати українців "під чужим прапором".
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Окупанти видають себе за співробітників СБУ та інших правоохоронних органів України і під різними приводами змушують громадян готувати підпали, теракти або інші злочини.
Від початку 2026 року СБУ та Нацполіція викрили десятки подібних вербувальних спроб.
Як це працює?
Російські спецслужби:
- телефонують чи пишуть людям у месенджери і представляються співробітниками СБУ, Нацполіції та інших правоохоронних органів;
- використовують клієнтські бази онлайн-магазинів для отримання персональних даних;
- шантажують кримінальною відповідальністю під вигаданими приводами (наприклад, за нібито "купівлю медичних препаратів на російських сайтах");
- вимагають гроші за закриття неіснуючих "кримінальних проваджень";
- схиляють до підпалів адмінбудівель, автівок Сил оборони тощо.
Також представники російських спецслужб можуть одразу контактувати з громадянами України телефоном і видавати себе за працівників правоохоронних органів. В інших випадках – використовують різні "легенди" та підходи.
"Однією із найпоширеніших практик ворога є розсилка фейкових повісток із викликом на допит в СБУ, ордерів на обшук тощо. Для переконливості у ці "документи" додають підроблені підписи високопосадовців Служби.
Далі – людей починають шантажувати. Рашисти переконують своїх жертв, що можуть допомогти із закриттям відповідного кримінального провадження, але натомість – очікують від них виконання певних завдань", - йдеться в повідомленні.
Завербованих змушують вчиняти різні незаконні дії: стежити за певною особою, перенести пакунок з однієї адреси на іншу, придбати хімічні елементи й виготовити саморобний вибуховий пристрій, вчинити підпал авто Сил оборони чи адміністративної будівлі, готувати теракт чи диверсію на важливому об’єкті тощо.
Також куратори РФ вимагають у потерпілих гроші: зазвичай просять перерахувати кошти на реквізити ворога або ж передати готівкою через кур’єра, нібито для "перевірки автентичності".
СБУ закликає громадян бути пильними та наголошує, що діє винятково у межах чинного українського законодавства, не ставить будь-яких сумнівних "завдань" та не розсилає офіційні документи через месенджери.
Що робити, якщо до вас звертаються з такими "пропозиціями"?
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