РФ намагається вербувати українців, видаючи себе за СБУ чи інших правоохоронців. ВIДЕО

Російські спецслужби масово намагаються вербувати українців "під чужим прапором".

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Окупанти видають себе за співробітників СБУ та інших правоохоронних органів України і під різними приводами змушують громадян готувати підпали, теракти або інші злочини.









Від початку 2026 року СБУ та Нацполіція викрили десятки подібних вербувальних спроб.

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Як це працює?

Російські спецслужби:

телефонують чи пишуть людям у месенджери і представляються співробітниками СБУ, Нацполіції та інших правоохоронних органів;

використовують клієнтські бази онлайн-магазинів для отримання персональних даних;

шантажують кримінальною відповідальністю під вигаданими приводами (наприклад, за нібито "купівлю медичних препаратів на російських сайтах");

вимагають гроші за закриття неіснуючих "кримінальних проваджень";

схиляють до підпалів адмінбудівель, автівок Сил оборони тощо.

Також представники російських спецслужб можуть одразу контактувати з громадянами України телефоном і видавати себе за працівників правоохоронних органів. В інших випадках – використовують різні "легенди" та підходи.

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"Однією із найпоширеніших практик ворога є розсилка фейкових повісток із викликом на допит в СБУ, ордерів на обшук тощо. Для переконливості у ці "документи" додають підроблені підписи високопосадовців Служби.



Далі – людей починають шантажувати. Рашисти переконують своїх жертв, що можуть допомогти із закриттям відповідного кримінального провадження, але натомість – очікують від них виконання певних завдань", - йдеться в повідомленні.

Завербованих змушують вчиняти різні незаконні дії: стежити за певною особою, перенести пакунок з однієї адреси на іншу, придбати хімічні елементи й виготовити саморобний вибуховий пристрій, вчинити підпал авто Сил оборони чи адміністративної будівлі, готувати теракт чи диверсію на важливому об’єкті тощо.

Також куратори РФ вимагають у потерпілих гроші: зазвичай просять перерахувати кошти на реквізити ворога або ж передати готівкою через кур’єра, нібито для "перевірки автентичності".

СБУ закликає громадян бути пильними та наголошує, що діє винятково у межах чинного українського законодавства, не ставить будь-яких сумнівних "завдань" та не розсилає офіційні документи через месенджери.

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Що робити, якщо до вас звертаються з такими "пропозиціями"?

Повідомляйте про це СБУ

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