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Новини Відео Вербування Росією українців для диверсій
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РФ намагається вербувати українців, видаючи себе за СБУ чи інших правоохоронців. ВIДЕО

Російські спецслужби масово намагаються вербувати українців "під чужим прапором".

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Окупанти видають себе за співробітників СБУ та інших правоохоронних органів України і під різними приводами змушують громадян готувати підпали, теракти або інші злочини.

ФСБ вербує українців під чужим прапором: СБУ попередила громадян
ФСБ вербує українців під чужим прапором: СБУ попередила громадян
ФСБ вербує українців під чужим прапором: СБУ попередила громадян
ФСБ вербує українців під чужим прапором: СБУ попередила громадян

Від початку 2026 року СБУ та Нацполіція викрили десятки подібних вербувальних спроб.

Читайте: Викладачку харківського вишу судитимуть за роботу на російську розвідку. ФОТО

Як це працює?

Російські спецслужби: 

  • телефонують чи пишуть людям у месенджери і представляються співробітниками СБУ, Нацполіції та інших правоохоронних органів;
  • використовують клієнтські бази онлайн-магазинів для отримання персональних даних;
  • шантажують кримінальною відповідальністю під вигаданими приводами (наприклад, за нібито "купівлю медичних препаратів на російських сайтах");
  • вимагають гроші за закриття неіснуючих "кримінальних проваджень";
  • схиляють до підпалів адмінбудівель, автівок Сил оборони тощо.

Також представники російських спецслужб можуть одразу контактувати з громадянами України телефоном і видавати себе за працівників правоохоронних органів. В інших випадках – використовують різні "легенди" та підходи.

Також читайте: СБУ та Нацполіція затримали агентів ФСБ, які здійснювали підпали у Кропивницькому та Чернівцях. ФОТОрепортаж

"Однією із найпоширеніших практик ворога є розсилка фейкових повісток із викликом на допит в СБУ, ордерів на обшук тощо. Для переконливості у ці "документи" додають підроблені підписи високопосадовців Служби.

Далі – людей починають шантажувати. Рашисти переконують своїх жертв, що можуть допомогти із закриттям відповідного кримінального провадження, але натомість – очікують від них виконання певних завдань", - йдеться в повідомленні.

Завербованих змушують вчиняти різні незаконні дії: стежити за певною особою, перенести пакунок з однієї адреси на іншу, придбати хімічні елементи й виготовити саморобний вибуховий пристрій, вчинити підпал авто Сил оборони чи адміністративної будівлі, готувати теракт чи диверсію на важливому об’єкті тощо.

Також куратори РФ вимагають у потерпілих гроші: зазвичай просять перерахувати кошти на реквізити ворога або ж передати готівкою через кур’єра, нібито для "перевірки автентичності".

СБУ закликає громадян бути пильними та наголошує, що діє винятково у межах чинного українського законодавства, не ставить будь-яких сумнівних "завдань" та не розсилає офіційні документи через месенджери.

Також читайте: За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав ще один агент РФ, який вчинив підпал на Укрзалізниці

Що робити, якщо до вас звертаються з такими "пропозиціями"?

Повідомляйте про це СБУ

Чат-бот "Спали" ФСБшника" – t.me/spaly_fsb_bot
Тел.: 1516
Email: [email protected]

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зникнення та обман під виглядом роботи: Росія обманом втягує у війну з Україною громадян інших країни, - CNN

Автор: 

СБУ (14032) вербування (318)
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Топ коментарі
+6
А можливо це не фейкові сбушники, а диверсанти, які працюють у обидвох структурах, як скажімо Кулініч? 🤔
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03.07.2026 10:03 Відповісти
+4
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03.07.2026 09:54 Відповісти
+3
Телеграм зроблений кацапом дуровим
Вайбер зроблений білорусами
Там бекдорів більше ніж дірок в мамці баканова

Видаліть їх назавжди
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03.07.2026 09:53 Відповісти

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