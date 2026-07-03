Росія вербує українців на окупованих територіях через новий месенджер MAX, - ЦНС

Жителі тимчасово окупованих територій України почали масово отримувати повідомлення в російському месенджері MAX із закликами вступати до підрозділів безпілотних систем армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Центр національного спротиву.

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У ЦНС зазначають, що така розсилка є частиною масштабної кампанії з вербування населення на тимчасово окупованих територіях.

Насамперед вона спрямована на молодь та людей, які через складну економічну ситуацію шукають заробіток. Потенційним новобранцям обіцяють високі зарплати, соціальні гарантії та службу в підрозділах безпілотних систем, яку подають як престижну й відносно безпечну.

У Центрі національного спротиву наголошують, що за привабливими обіцянками приховується потреба російської армії компенсувати значні втрати особового складу.

Через дефіцит військових окупанти активно заманюють людей розповідями про службу з дронами та роботу нібито в тилу.

Водночас після підписання контракту завербованих можуть направити не до підрозділів безпілотних систем, а до звичайних піхотних або штурмових підрозділів.

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