Росія вербує українців на окупованих територіях через новий месенджер MAX, - ЦНС
Жителі тимчасово окупованих територій України почали масово отримувати повідомлення в російському месенджері MAX із закликами вступати до підрозділів безпілотних систем армії РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Центр національного спротиву.
У ЦНС зазначають, що така розсилка є частиною масштабної кампанії з вербування населення на тимчасово окупованих територіях.
Насамперед вона спрямована на молодь та людей, які через складну економічну ситуацію шукають заробіток. Потенційним новобранцям обіцяють високі зарплати, соціальні гарантії та службу в підрозділах безпілотних систем, яку подають як престижну й відносно безпечну.
У Центрі національного спротиву наголошують, що за привабливими обіцянками приховується потреба російської армії компенсувати значні втрати особового складу.
Через дефіцит військових окупанти активно заманюють людей розповідями про службу з дронами та роботу нібито в тилу.
Водночас після підписання контракту завербованих можуть направити не до підрозділів безпілотних систем, а до звичайних піхотних або штурмових підрозділів.
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