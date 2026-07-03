Азербайджан будет помогать Украине с восстановлением, — Минразвития

Азербайджан готов поделиться с Украиной собственным опытом послевоенного восстановления территорий, в частности законодательными механизмами, которые применялись после восстановления территориальной целостности страны для возвращения граждан.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве развития громад и территорий Украины по итогам встречи с парламентской делегацией Милли Меджлиса Азербайджанской Республики. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере восстановления Украины и привлечения инвестиций.

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Украина и Азербайджан обсудили совместные проекты

Основное внимание участники встречи уделили созданию финансовых механизмов, которые позволят расширить присутствие азербайджанского бизнеса на украинском рынке.

Также речь шла о возможности совместной работы с азиатскими инвестиционными фондами для финансирования восстановления Украины.

Отдельно стороны обсудили перспективы создания совместных предприятий, в частности в сфере производства муниципального транспорта и строительства с привлечением азербайджанских компаний и специалистов.

Украинскую делегацию пригласили в Азербайджан

Азербайджанская сторона также пригласила представителей Министерства развития громад и территорий Украины посетить регионы страны, чтобы ознакомиться с практическим опытом послевоенного восстановления и наладить прямые контакты с потенциальными инвесторами.

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