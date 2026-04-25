У Украины и Азербайджана большие перспективы для совместного производства в ОПК, — Алиев
В Азербайджане и в Украине развивается военно-промышленный комплекс, и существуют прекрасные возможности для совместного производства.
Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
Сотрудничество в ВПК
"Состоялся обмен мнениями по вопросам военно-технического сотрудничества, и здесь тоже есть очень большие перспективы. Как в Азербайджане, так и в Украине развивается военно-промышленный комплекс, и есть прекрасные возможности для совместного производства, в целом для совместного производства в промышленной сфере", — отметил президент Азербайджана.
Политическая основа
Алиев подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и Украиной базируется на прочной политической основе.
"Азербайджан и Украина во всех международных организациях взаимно поддерживают и будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность стран", — отметил он.
Что предшествовало
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в субботу находится с рабочим визитом в Азербайджане.
Во время визита в Азербайджан Владимир Зеленский сообщил, чтоУкраина и Азербайджан подписали шесть соглашений о сотрудничестве.
От і прийшла Потужність звідки не чекали.
Тільки ти оманському Зєлєняну не вір! Працюй зі свідомими політиками
https://x.com/i/status/2048011424367059088 @ "До Хайфи підходить ще одне судно із зерном з окупованих територій України - PANORMITIS (IMO: 9445021). Вантаж: 6201.56 т пшениці та 19043.73 т ячменю.
PANORMITIS перебувало на якірній стоянці порту Кавказ в російських територіальних водах, не порушуючи Державний кордон України. Порушення робили судна, які доставили йому зерно. Є непрямі ознаки, що весь вантаж PANORMITIS вивезений із Керчі та Бердянська, однак стверджувати цього ми не можемо. Нам вдалося зібрати докази лише по одному перевізнику - LEONID PESTRIKOV (IMO: 9922122), який доставив 6087.68 т ячменю та 954.56 т пшениці з Бердянська і перевантажив зерно на PANORMITIS 18 квітня. Документи на вантаж Пестрікова були оформлені в російському порту Темрюк, куди він прийшов з Бердянська завантаженим. Це робиться тому, що у Бердянську немає митного пункту, також це допомагає російським окупантам приховувати походження зерна. Завантаження в Бердянську 07-15.04.2026. Експортер Петрохлеб-Кубань, компанія, яка займається вивозом зерна з окупованих територій на постійній основі."