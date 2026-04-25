У Украины и Азербайджана большие перспективы для совместного производства в ОПК, — Алиев

В Азербайджане и в Украине развивается военно-промышленный комплекс, и существуют прекрасные возможности для совместного производства.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

Сотрудничество в ВПК

"Состоялся обмен мнениями по вопросам военно-технического сотрудничества, и здесь тоже есть очень большие перспективы. Как в Азербайджане, так и в Украине развивается военно-промышленный комплекс, и есть прекрасные возможности для совместного производства, в целом для совместного производства в промышленной сфере", — отметил президент Азербайджана.

Политическая основа

Алиев подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и Украиной базируется на прочной политической основе.

"Азербайджан и Украина во всех международных организациях взаимно поддерживают и будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность стран", — отметил он.

Что предшествовало

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в субботу находится с рабочим визитом в Азербайджане.

Во время визита в Азербайджан Владимир Зеленский сообщил, чтоУкраина и Азербайджан подписали шесть соглашений о сотрудничестве.