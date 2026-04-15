Москва признала обстрел азербайджанского самолета и договорилась о выплатах пострадавшим

Россия согласилась выплатить компенсации пострадавшим и родственникам погибших в катастрофе самолета "Азербайджанских авиалиний", который в конце 2024 года разбился вблизи Актау в Казахстане.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет азербайджанское издание Report со ссылкой на совместное заявление министерств иностранных дел обеих стран.

Договоренности между Москвой и Баку

В заявлении отмечается, что вопрос урегулирования последствий трагедии, в частности выплат компенсаций, был согласован еще во время встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента РФ Владимира Путина 9 октября 2025 года.

Стороны заявили, что эти шаги свидетельствуют о намерении развивать сотрудничество и поддерживать двусторонние отношения.

Читайте: Путин фактически признался Алиеву, что РФ сбила самолет Азербайджана, но все равно обвинил Украину

Признание причины катастрофы

Именно после той встречи Владимир Путин впервые признал, что самолет был поражен в результате работы российской противовоздушной обороны.

В то же время он утверждал, что борт был поврежден не прямым попаданием ракеты, а осколками после ее взрыва рядом с самолетом.

Также российская сторона пыталась частично переложить ответственность, заявляя о якобы присутствии украинских беспилотников в воздушном пространстве РФ во время инцидента.

Читайте также: В Азербайджане показали кадры удара российской ПВО по самолету Azerbaijan Airlines в декабре 2024 года. ВИДЕО

Обстоятельства авиакатастрофы

Трагедия произошла 25 декабря 2024 года. Самолет Azerbaijan Airlines выполнял рейс из Баку в Грозный, однако после нескольких изменений маршрута упал вблизи казахстанского Актау.

В результате катастрофы погибли 38 человек.

Сначала российская сторона заявляла, что причиной аварии могло быть столкновение с птицами. Также сообщалось, что самолет изменил маршрут из-за погодных условий и был перенаправлен в другие аэропорты.

Читайте также: Россия виновна в сбивании самолета рейса MH17 в 2014 году, — решение Международной организации гражданской авиации

Сомнительные версии и новые данные

Впоследствии эти версии вызвали сомнения. По данным аналитиков, в день катастрофы в районе действовал режим "Ковёр" из-за атак беспилотников, что могло повлиять на ситуацию в воздушном пространстве.

Мониторинговые сервисы зафиксировали искажение данных полета самолета, что может свидетельствовать об использовании средств радиоэлектронной борьбы.

В сети также появились фото обломков самолета со следами, похожими на поражения элементами противовоздушных систем. Часть экспертов связывала их с работой зенитного комплекса "Панцирь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азербайджан готовит иски против РФ в международные судебные инстанции по поводу катастрофы самолета Azerbaijan Airlines, - Алиев

Предварительные выводы расследования

По информации СМИ, предварительные результаты расследования указывают на то, что самолет был поражен российской ракетой, которую могли применить при отражении атак дронов.

Подобную версию ранее озвучивали и украинские разведчики.

В настоящее время стороны договорились урегулировать последствия трагедии, в частности путем выплаты компенсаций пострадавшим.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Азербайджан стягивает войска и ПВО к границе с Ираном