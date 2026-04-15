Москва признала обстрел азербайджанского самолета и договорилась о выплатах пострадавшим
Россия согласилась выплатить компенсации пострадавшим и родственникам погибших в катастрофе самолета "Азербайджанских авиалиний", который в конце 2024 года разбился вблизи Актау в Казахстане.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет азербайджанское издание Report со ссылкой на совместное заявление министерств иностранных дел обеих стран.
Договоренности между Москвой и Баку
В заявлении отмечается, что вопрос урегулирования последствий трагедии, в частности выплат компенсаций, был согласован еще во время встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента РФ Владимира Путина 9 октября 2025 года.
Стороны заявили, что эти шаги свидетельствуют о намерении развивать сотрудничество и поддерживать двусторонние отношения.
Признание причины катастрофы
Именно после той встречи Владимир Путин впервые признал, что самолет был поражен в результате работы российской противовоздушной обороны.
В то же время он утверждал, что борт был поврежден не прямым попаданием ракеты, а осколками после ее взрыва рядом с самолетом.
Также российская сторона пыталась частично переложить ответственность, заявляя о якобы присутствии украинских беспилотников в воздушном пространстве РФ во время инцидента.
Обстоятельства авиакатастрофы
Трагедия произошла 25 декабря 2024 года. Самолет Azerbaijan Airlines выполнял рейс из Баку в Грозный, однако после нескольких изменений маршрута упал вблизи казахстанского Актау.
В результате катастрофы погибли 38 человек.
Сначала российская сторона заявляла, что причиной аварии могло быть столкновение с птицами. Также сообщалось, что самолет изменил маршрут из-за погодных условий и был перенаправлен в другие аэропорты.
Сомнительные версии и новые данные
Впоследствии эти версии вызвали сомнения. По данным аналитиков, в день катастрофы в районе действовал режим "Ковёр" из-за атак беспилотников, что могло повлиять на ситуацию в воздушном пространстве.
Мониторинговые сервисы зафиксировали искажение данных полета самолета, что может свидетельствовать об использовании средств радиоэлектронной борьбы.
В сети также появились фото обломков самолета со следами, похожими на поражения элементами противовоздушных систем. Часть экспертов связывала их с работой зенитного комплекса "Панцирь".
Предварительные выводы расследования
По информации СМИ, предварительные результаты расследования указывают на то, что самолет был поражен российской ракетой, которую могли применить при отражении атак дронов.
Подобную версию ранее озвучивали и украинские разведчики.
В настоящее время стороны договорились урегулировать последствия трагедии, в частности путем выплаты компенсаций пострадавшим.
Хоча мені не зрозуміло нафіга взагалі було вийожуватися? Ну збили, ну буває, всеодно нічого вам за те не буде. Вибачились, заплатили компенсацію і закрили питання. А так всеодно будуть платити, тільки Алієв ще лайном нагодував.