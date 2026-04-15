Москва визнала обстріл азербайджанського літака і домовилася про виплати постраждалим

Росія погодилася виплатити компенсації постраждалим і родичам загиблих у катастрофі літака "Азербайджанських авіаліній", який наприкінці 2024 року впав поблизу Актау в Казахстані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише азербайджанське видання Report із посиланням на спільну заяву міністерств закордонних справ обох країн.

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Домовленості між Москвою та Баку

У заяві зазначається, що питання врегулювання наслідків трагедії, зокрема виплат компенсацій, було погоджено ще під час зустрічі президента Азербайджану Ільхама Алієва та президента РФ Володимира Путіна 9 жовтня 2025 року.

Сторони заявили, що ці кроки свідчать про намір розвивати співпрацю та підтримувати двосторонні відносини.

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Визнання причини катастрофи

Саме після тієї зустрічі Володимир Путін уперше визнав, що літак зазнав ураження внаслідок роботи російської протиповітряної оборони.

Водночас він стверджував, що борт був пошкоджений не прямим влучанням ракети, а уламками після її підриву поруч із літаком.

Також російська сторона намагалася частково перекласти відповідальність, заявляючи про нібито присутність українських безпілотників у повітряному просторі РФ під час інциденту.

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Обставини авіакатастрофи

Трагедія сталася 25 грудня 2024 року. Літак Azerbaijan Airlines виконував рейс із Баку до Грозного, однак після кількох змін маршруту впав поблизу казахстанського Актау.

Унаслідок катастрофи загинули 38 людей.

Спочатку російська сторона заявляла, що причиною аварії могло бути зіткнення з птахами. Також повідомлялося, що літак змінив маршрут через погодні умови та був перенаправлений до інших аеропортів.

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Сумнівні версії та нові дані

Згодом ці версії викликали сумніви. За даними аналітиків, у день катастрофи в районі діяв режим "Ковер" через атаки безпілотників, що могло вплинути на ситуацію в повітряному просторі.

Моніторингові сервіси зафіксували викривлення даних польоту літака, що може свідчити про використання засобів радіоелектронної боротьби.

У мережі також з’явилися фото уламків літака зі слідами, схожими на ураження елементами протиповітряних систем. Частина експертів пов’язувала їх із роботою зенітного комплексу "Панцир".

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Попередні висновки розслідування

За інформацією ЗМІ, попередні результати розслідування вказують на те, що літак був уражений російською ракетою, яку могли застосувати під час відбиття атак дронів.

Подібну версію раніше озвучували й українські розвідники.

Наразі сторони погодилися врегулювати наслідки трагедії, зокрема через виплату компенсацій постраждалим.

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