Україна й Азербайджан мають великі перспективи для спільного виробництва у ВПК, - Алієв

В Азербайджані і в Україні розвивається військово-промисловий комплекс, і є чудові можливості для спільного виробництва.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

Співпраця у ВПК

"Відбувся обмін думками з питань військово-технічного співробітництва, і тут теж є дуже великі перспективи. Як в Азербайджані, так і в Україні розвивається військово-промисловий комплекс, і є чудові можливості для спільного виробництва, загалом для спільного виробництва в промисловій сфері", - зазначив президент Азербайджану.

Політичне підґрунтя

Алієв наголосив, що співпраця між Азербайджаном і Україною базується на сильному політичному підґрунті.

"Азербайджан і Україна в усіх міжнародних організаціях взаємно підтримують і підтримуватимуть суверенітет і територіальну цілісність країн", - зауважив він.

Що передувало

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у суботу перебуває з робочим візитом в Азербайджані.

Під час візиту до Азербайджан Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Азербайджан підписали шість угод про співпрацю