Україна й Азербайджан мають великі перспективи для спільного виробництва у ВПК, - Алієв
В Азербайджані і в Україні розвивається військово-промисловий комплекс, і є чудові можливості для спільного виробництва.
Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV.
Співпраця у ВПК
"Відбувся обмін думками з питань військово-технічного співробітництва, і тут теж є дуже великі перспективи. Як в Азербайджані, так і в Україні розвивається військово-промисловий комплекс, і є чудові можливості для спільного виробництва, загалом для спільного виробництва в промисловій сфері", - зазначив президент Азербайджану.
Політичне підґрунтя
Алієв наголосив, що співпраця між Азербайджаном і Україною базується на сильному політичному підґрунті.
"Азербайджан і Україна в усіх міжнародних організаціях взаємно підтримують і підтримуватимуть суверенітет і територіальну цілісність країн", - зауважив він.
Що передувало
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у суботу перебуває з робочим візитом в Азербайджані.
Під час візиту до Азербайджан Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Азербайджан підписали шість угод про співпрацю
https://x.com/i/status/2048011424367059088 @ "До Хайфи підходить ще одне судно із зерном з окупованих територій України - PANORMITIS (IMO: 9445021). Вантаж: 6201.56 т пшениці та 19043.73 т ячменю.
PANORMITIS перебувало на якірній стоянці порту Кавказ в російських територіальних водах, не порушуючи Державний кордон України. Порушення робили судна, які доставили йому зерно. Є непрямі ознаки, що весь вантаж PANORMITIS вивезений із Керчі та Бердянська, однак стверджувати цього ми не можемо. Нам вдалося зібрати докази лише по одному перевізнику - LEONID PESTRIKOV (IMO: 9922122), який доставив 6087.68 т ячменю та 954.56 т пшениці з Бердянська і перевантажив зерно на PANORMITIS 18 квітня. Документи на вантаж Пестрікова були оформлені в російському порту Темрюк, куди він прийшов з Бердянська завантаженим. Це робиться тому, що у Бердянську немає митного пункту, також це допомагає російським окупантам приховувати походження зерна. Завантаження в Бердянську 07-15.04.2026. Експортер Петрохлеб-Кубань, компанія, яка займається вивозом зерна з окупованих територій на постійній основі."
