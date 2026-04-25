981 9

Україна й Азербайджан мають великі перспективи для спільного виробництва у ВПК, - Алієв

Алієв про співпрацю в ОПК

В Азербайджані і в Україні розвивається військово-промисловий комплекс, і є чудові можливості для спільного виробництва.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

Співпраця у ВПК

"Відбувся обмін думками з питань військово-технічного співробітництва, і тут теж є дуже великі перспективи. Як в Азербайджані, так і в Україні розвивається військово-промисловий комплекс, і є чудові можливості для спільного виробництва, загалом для спільного виробництва в промисловій сфері", - зазначив президент Азербайджану.

Також читайте: Україна готова до нових мирних перемовин із РФ і в Азербайджані, - Зеленський

Політичне підґрунтя

Алієв наголосив, що співпраця між Азербайджаном і Україною базується на сильному політичному підґрунті.

"Азербайджан і Україна в усіх міжнародних організаціях взаємно підтримують і підтримуватимуть суверенітет і територіальну цілісність країн", - зауважив він.

Також читайте: Москва визнала обстріл азербайджанського літака і домовилася про виплати постраждалим

Що передувало

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у суботу перебуває з робочим візитом в Азербайджані.

Під час візиту до Азербайджан Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Азербайджан підписали шість угод про співпрацю

Азербайджан (891) Алієв Ільхам (165) ОПК (404)
От і добре
От і прийшла Потужність звідки не чекали.
Тільки ти оманському Зєлєняну не вір! Працюй зі свідомими політиками
25.04.2026 18:21 Відповісти
Алієву, можна у голос таке говорити!! А в Україні, з 2020 року, оманська потороч з помічників ригоАНАЛЬНИХ, гадить сидячи на посадах в органах державного управління та ВРУ!!!!
25.04.2026 19:24 Відповісти
Через те що москва застрягла в Україні, Азербайджан зміг повернути карабах. Тож пора віддати борг.
25.04.2026 18:29 Відповісти
Кожен баран, б'ється лобом у свої ворота!
25.04.2026 19:25 Відповісти
Схоже, Ізраїль перетворюється на скупника краденого українського зерна - співучасника злодіянь рашистської пітьми на тимчасово окупованих територіях України.

https://x.com/i/status/2048011424367059088 @ "До Хайфи підходить ще одне судно із зерном з окупованих територій України - PANORMITIS (IMO: 9445021). Вантаж: 6201.56 т пшениці та 19043.73 т ячменю.
PANORMITIS перебувало на якірній стоянці порту Кавказ в російських територіальних водах, не порушуючи Державний кордон України. Порушення робили судна, які доставили йому зерно. Є непрямі ознаки, що весь вантаж PANORMITIS вивезений із Керчі та Бердянська, однак стверджувати цього ми не можемо. Нам вдалося зібрати докази лише по одному перевізнику - LEONID PESTRIKOV (IMO: 9922122), який доставив 6087.68 т ячменю та 954.56 т пшениці з Бердянська і перевантажив зерно на PANORMITIS 18 квітня. Документи на вантаж Пестрікова були оформлені в російському порту Темрюк, куди він прийшов з Бердянська завантаженим. Це робиться тому, що у Бердянську немає митного пункту, також це допомагає російським окупантам приховувати походження зерна. Завантаження в Бердянську 07-15.04.2026. Експортер Петрохлеб-Кубань, компанія, яка займається вивозом зерна з окупованих територій на постійній основі."



25.04.2026 18:31 Відповісти
А можна бердянський порт розбомбити вщент?
25.04.2026 18:34 Відповісти
Крадене ******* зерно в Україні, смачніше їсти …
Нєтаняху з оточенням, палітікай нє інтєрєсується…., а перекупки вкраденого зерна, ну це старинній звичай у певних осіб… Крадене, не отруєне!!
25.04.2026 19:28 Відповісти
Азербайджану нужно быть всегда готовым к войне,соседи армяне приютили у себя военную базу путина и постоянно угрожают отобрать территории.
25.04.2026 18:37 Відповісти
База в Гюмрі досі є
25.04.2026 18:43 Відповісти
 
 