Азербайджан допомагатиме Україні з відбудовою, - Мінрозвитку

Азербайджан готовий передати Україні власний досвід повоєнної відбудови територій, зокрема законодавчі механізми, які використовувалися після відновлення територіальної цілісності країни для повернення громадян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України за підсумками зустрічі з парламентською делегацією Міллі Меджлісу Азербайджанської Республіки. Під час переговорів сторони обговорили перспективи двосторонньої співпраці у сфері відновлення України та залучення інвестицій.

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Україна та Азербайджан обговорили спільні проєкти

Основну увагу учасники зустрічі приділили створенню фінансових механізмів, які дозволять розширити присутність азербайджанського бізнесу на українському ринку.

Також ішлося про можливість спільної роботи з азійськими інвестиційними фондами для фінансування відбудови України.

Окремо сторони обговорили перспективи створення спільних підприємств, зокрема у сфері виробництва муніципального транспорту та будівництва із залученням азербайджанських компаній і фахівців.

Українську делегацію запросили до Азербайджану

Азербайджанська сторона також запросила представників Міністерства розвитку громад та територій України відвідати регіони країни, щоб ознайомитися з практичним досвідом повоєнної відбудови та налагодити прямі контакти з потенційними інвесторами.

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