Международную Букеровскую премию в области литературы переименуют в честь выходца из России Бухмана

Международная Букеровская премия, являющаяся одной из самых престижных литературных наград в мире, в 2027 году получит имя Бухмана. Её переименуют в честь предпринимателя русского происхождения Дмитрия Бухмана и его супруги Дарьи.

Об этом заявил Фонд Букеровской премии, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Решение о переименовании было принято в связи с тем, что фонд семьи Бухманов — "Bukhman Philanthropies" — обязался финансировать премию в течение следующих 10 лет.

Исполнительный директор Фонда Букеровской премии Габи Вуд заявила, что организация "невероятно благодарна" "Bukhman Philanthropies" за это финансирование, а лично Дарье Бухман — за поддержку переводной литературы.

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"Поддержка Bukhman Philanthropies способна изменить не только будущее премии, но и сам литературный ландшафт — выдвигая на первый план писателей и переводчиков, чьи истории глубже сближают нас друг с другом, несмотря на культурные различия, границы и жизненный опыт", — отметила Вуд.

Вместе с переименованием вдвое увеличился и премиальный фонд для победителя — с 50 000 до 100 000 фунтов стерлингов, которые будут равномерно распределяться между автором и переводчиком. Каждая книга в шорт-листе, как и раньше, получит по 5000 фунтов.

О Дмитрии Бухмане

Дмитрий Бухман — уроженец российского города Вологда. В 2001 году вместе с братом Игорем они основали компанию Playrix. В 2016 году Дмитрий Бухман с семьей переехал в Израиль, где получил гражданство, а впоследствии — в Великобританию.

Playrix известна благодаря играм Gardenscapes, Homescapes, Township и Fishdom. По данным Bloomberg, выручка компании в 2024 году составила $2,6 млрд.

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Тогда же Бухман вошел в рейтинг самых богатых людей мира по версии Forbes с состоянием в $3,1 млрд. Однако предприниматель попросил Forbes внести его в список как израильтянина, а не как россиянина.

Позиция относительно войны

Как пишет "Суспільне", после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину руководство Playrix назвало компанию "аполитичной". Тогда там работало около 1 500 россиян и столько же украинцев. Внутри компании модераторы удаляли из корпоративных каналов Slack дискуссии о войне, что вызвало недовольство украинских сотрудников. Впоследствии часть внутренних каналов полностью закрыли из-за конфликтов между украинскими и российскими сотрудниками.

Через несколько дней после начала вторжения братья Бухманы публично назвали войну "великой трагедией" и заявили, что "насилие никогда не может быть решением проблемы".

В марте 2022 года компания пожертвовала 500 тысяч долларов Украинскому Красному Кресту, а в октябре того же года объявила о закрытии своих офисов в России и Беларуси и о намерении сохранить украинский штат.

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