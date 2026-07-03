Міжнародну Букерівську премію в області літератури перейменують на честь вихідця з Росії Бухмана

Міжнародна Букерівська премія, яка є однією з найпрестижніших літературних нагород у світі, у 2027 році отримає назву імені Бухмана. Її перейменують на честь підприємця російського походження Дмитра Бухмана та його дружини Дарії.

Про це заявив Фонд Букерівської премії, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Рішення про перейменування ухвалили через те, що фонд родини Бухманів — "Bukhman Philanthropies" — зобовʼязався фінансувати премію наступні 10 років.

Виконавча директорка Фонду Букерівської премії Габі Вуд заявила, що організація "неймовірно вдячна" "Bukhman Philanthropies" за це фінансування, а особисто Дарії Бухман — за підтримку перекладної літератури.

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"Підтримка Bukhman Philanthropies здатна змінити не лише майбутнє премії, а й сам літературний ландшафт — виводячи на перший план письменників і перекладачів, чиї історії глибше зближують нас одне з одним, попри культурні відмінності, кордони та життєвий досвід", — зазначила Вуд.

Разом із перейменуванням вдвічі збільшився і преміальний фонд для переможця — з 50 000 до 100 000 фунтів стерлінгів, які рівномірно розподілятимуться між автором і перекладачем. Кожна книга в шортлісті, як і раніше, отримає по 5000 фунтів.

Про Дмитра Бухмана

Дмитро Бухман — уродженець російського міста Вологда. У 2001 році разом з братом Ігорем заснували компанію Playrix. У 2016 році Дмитро Бухман із родиною переїхав до Ізраїлю, де отримав громадянство, а згодом — до Великої Британії.

Playrix відома за іграми Gardenscapes, Homescapes, Township та Fishdom. За даними Bloomberg, виторг компанії у 2024 році становив $2,6 млрд.

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Тоді ж Бухман увійшов до рейтингу найбагатших людей світу за версією Forbes зі статком у $3,1 млрд. Однак підприємець попросив Forbes, щоб його внесли як ізраїльтянина, а не як росіянина.

Позиція до війни

Як пише "Суспільне", після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні керівництво Playrix назвало компанію "аполітичною". Тоді там працювало близько 1 500 росіян і стільки ж українців. Усередині модератори видаляли з корпоративних каналів Slack дискусії про війну, що викликало невдоволення українських працівників. Згодом частину внутрішніх каналів повністю закрили через конфлікти між українськими й російськими співробітниками.

Через кілька днів після початку вторгнення брати Бухмани публічно назвали війну "великою трагедією" і заявили, що "насильство ніколи не може бути розв’язанням проблеми".

У березні 2022 року, компанія пожертвувала $500 тисяч Українському Червоному Хресту, а у жовтні того ж року оголосила про закриття своїх офісів у Росії та Білорусі та намір зберегти український штат.

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