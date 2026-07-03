Міжнародну Букерівську премію в області літератури перейменують на честь вихідця з Росії Бухмана
Міжнародна Букерівська премія, яка є однією з найпрестижніших літературних нагород у світі, у 2027 році отримає назву імені Бухмана. Її перейменують на честь підприємця російського походження Дмитра Бухмана та його дружини Дарії.
Про це заявив Фонд Букерівської премії, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Рішення про перейменування ухвалили через те, що фонд родини Бухманів — "Bukhman Philanthropies" — зобовʼязався фінансувати премію наступні 10 років.
Виконавча директорка Фонду Букерівської премії Габі Вуд заявила, що організація "неймовірно вдячна" "Bukhman Philanthropies" за це фінансування, а особисто Дарії Бухман — за підтримку перекладної літератури.
"Підтримка Bukhman Philanthropies здатна змінити не лише майбутнє премії, а й сам літературний ландшафт — виводячи на перший план письменників і перекладачів, чиї історії глибше зближують нас одне з одним, попри культурні відмінності, кордони та життєвий досвід", — зазначила Вуд.
Разом із перейменуванням вдвічі збільшився і преміальний фонд для переможця — з 50 000 до 100 000 фунтів стерлінгів, які рівномірно розподілятимуться між автором і перекладачем. Кожна книга в шортлісті, як і раніше, отримає по 5000 фунтів.
Про Дмитра Бухмана
- Дмитро Бухман — уродженець російського міста Вологда. У 2001 році разом з братом Ігорем заснували компанію Playrix. У 2016 році Дмитро Бухман із родиною переїхав до Ізраїлю, де отримав громадянство, а згодом — до Великої Британії.
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Playrix відома за іграми Gardenscapes, Homescapes, Township та Fishdom. За даними Bloomberg, виторг компанії у 2024 році становив $2,6 млрд.
Тоді ж Бухман увійшов до рейтингу найбагатших людей світу за версією Forbes зі статком у $3,1 млрд. Однак підприємець попросив Forbes, щоб його внесли як ізраїльтянина, а не як росіянина.
Позиція до війни
Як пише "Суспільне", після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні керівництво Playrix назвало компанію "аполітичною". Тоді там працювало близько 1 500 росіян і стільки ж українців. Усередині модератори видаляли з корпоративних каналів Slack дискусії про війну, що викликало невдоволення українських працівників. Згодом частину внутрішніх каналів повністю закрили через конфлікти між українськими й російськими співробітниками.
Через кілька днів після початку вторгнення брати Бухмани публічно назвали війну "великою трагедією" і заявили, що "насильство ніколи не може бути розв’язанням проблеми".
У березні 2022 року, компанія пожертвувала $500 тисяч Українському Червоному Хресту, а у жовтні того ж року оголосила про закриття своїх офісів у Росії та Білорусі та намір зберегти український штат.
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