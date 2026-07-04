Из-за непогоды на Сумщине произошли масштабные отключения электроэнергии, - "Сумыоблэнерго"

В ночь на 4 июля по территории Сумской области прошла гроза, которая привела к повреждению электросетей и отключению электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Сумыоблэнерго".

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Происходят отключения электроэнергии

Как отмечается, наибольшее количество обесточенных потребителей зафиксировано в Роменском районе. Также отключения наблюдаются в Ямпольском и Путивльском районах.

В целом непогода оставила без электричества более 37 тысяч потребителей электроэнергии.

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Каков прогноз по восстановлению?

"Сумыоблэнерго" отмечает, что в настоящее время энергетики работают над восстановлением распределения электроэнергии.

"Напоминаем: если вы заметили оборванный провод, не подходите к нему ближе чем на 8 метров. По возможности оградите место обрыва ветками, камнями или другими заметными предметами, чтобы обезопасить других людей от поражения электрическим током", — говорится в сообщении.

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