Из-за непогоды на Сумщине произошли масштабные отключения электроэнергии, - "Сумыоблэнерго"
В ночь на 4 июля по территории Сумской области прошла гроза, которая привела к повреждению электросетей и отключению электроэнергии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Сумыоблэнерго".
Происходят отключения электроэнергии
Как отмечается, наибольшее количество обесточенных потребителей зафиксировано в Роменском районе. Также отключения наблюдаются в Ямпольском и Путивльском районах.
В целом непогода оставила без электричества более 37 тысяч потребителей электроэнергии.
Каков прогноз по восстановлению?
"Сумыоблэнерго" отмечает, что в настоящее время энергетики работают над восстановлением распределения электроэнергии.
"Напоминаем: если вы заметили оборванный провод, не подходите к нему ближе чем на 8 метров. По возможности оградите место обрыва ветками, камнями или другими заметными предметами, чтобы обезопасить других людей от поражения электрическим током", — говорится в сообщении.
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