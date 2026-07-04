Через негоду на Сумщині масштабні знеструмлення, - "Сумиобленерго"
У ніч на 4 липня територією Сумської області пронеслася негода, яка спричинила пошкодження електромереж та відключення електроенергії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Сумиобленерго".
Є знеструмлення
Як зазначається, найбільше знеструмлених споживачів зафіксовано в Роменському районі. Також відключення є на Ямпільщині та Путивльщині.
Загалом негода знеструмила більш ніж 37 тисяч споживачів електроенергії.
Який прогноз щодо відновлення?
"Сумиобленерго" наголошує, що наразі енергетики працюють над відновленням розподілу електроенергії.
"Нагадуємо: якщо ви помітили обірваний провід, не підходьте до нього ближче ніж на 8 метрів. За можливості огородіть місце пориву гілками, камінням або іншими помітними предметами, щоб убезпечити інших людей від ураження електричним струмом", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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