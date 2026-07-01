У Львові з лікарні виписали 6-річну дівчинку, яку кілька днів тому ударила блискавка
У Львові з лікарні виписали шестирічну дівчинку, яку 29 червня під час негоди уразила блискавка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Львівської міської ради.
Стан дитини після удару блискавки
На третій день перебування у медзакладі дитину виписали додому. Її стан лікарі оцінюють як задовільний.
"На третій день перебування у дитячій лікарні святого Миколая дитина в задовільному стані виписується додому на амбулаторне спостереження під наглядом сімейного лікаря", — повідомила лікарка-педіатриня Мар’яна Стоцька.
За її словами, дівчинка активна, все пам’ятає і чітко відповідає на запитання.
Які обстеження чекають дівчинку
Упродовж наступного місяця дитині проводитимуть обстеження серця. Зокрема, заплановані ЕКГ та ехокардіографія.
Це необхідно для того, щоб попередити можливі віддалені наслідки ураження блискавкою.
Раніше повідомлялося, що удень 29 червня Львів накрила негода, у місті вирувала сильна гроза та шквальний вітер. Під час зливи шестирічну дитину вразила блискавка. Дівчинка потрапила до реанімації.
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