Во Львове из больницы выписали 6-летнюю девочку, которую несколько дней назад ударила молния

Во Львове из больницы выписали шестилетнюю девочку, которую 29 июня во время непогоды поразила молния.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Львовского городского совета.

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Состояние ребёнка после удара молнии

На третий день пребывания в медицинском учреждении девочку выписали домой. Ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

"На третий день пребывания в детской больнице Святого Николая ребенок в удовлетворительном состоянии выписывается домой на амбулаторное наблюдение под присмотром семейного врача", — сообщила врач-педиатр Марьяна Стоцкая.

По ее словам, девочка активна, все помнит и четко отвечает на вопросы.

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Какие обследования ждут девочку

В течение следующего месяца ребенку будут проводить обследования сердца. В частности, запланированы ЭКГ и эхокардиография.

Это необходимо для того, чтобы предотвратить возможные отдаленные последствия удара молнии.

Ранее сообщалось, что днем 29 июня Львов накрыла непогода, в городе бушевала сильная гроза и шквальный ветер. Во время ливня шестилетнего ребенка поразила молния. Девочка попала в реанимацию.

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