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Во Львове из больницы выписали 6-летнюю девочку, которую несколько дней назад ударила молния

Больница святого Николая Первого медицинского объединения Львова

Во Львове из больницы выписали шестилетнюю девочку, которую 29 июня во время непогоды поразила молния.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Львовского городского совета.

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Состояние ребёнка после удара молнии

На третий день пребывания в медицинском учреждении девочку выписали домой. Ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

"На третий день пребывания в детской больнице Святого Николая ребенок в удовлетворительном состоянии выписывается домой на амбулаторное наблюдение под присмотром семейного врача", — сообщила врач-педиатр Марьяна Стоцкая.

По ее словам, девочка активна, все помнит и четко отвечает на вопросы.

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Какие обследования ждут девочку

В течение следующего месяца ребенку будут проводить обследования сердца. В частности, запланированы ЭКГ и эхокардиография.

Это необходимо для того, чтобы предотвратить возможные отдаленные последствия удара молнии.

Ранее сообщалось, что днем 29 июня Львов накрыла непогода, в городе бушевала сильная гроза и шквальный ветер. Во время ливня шестилетнего ребенка поразила молния. Девочка попала в реанимацию.

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больница (1455) дети (6930) Львов (4679) молния (62) непогода (865) Львовская область (3221) Львовский район (266)
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