Владельца Telegram-канала "Труха" отпустили из ТЦК во Львове и вручили повестку на ВЛК, — ОК "Захід"
Оперативное командование "Захід" прокомментировало задержание в начале июня военными ТЦК владельца Telegram-канала "Труха" Максима Лавриненко во Львове. Мужчину отпустили после проверки документов.
Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил начальник управления коммуникаций оперативного командования "Захід" Ярослав Мельничук, передает Цензор.НЕТ.
Вручили повестку на ВЛК
"5 июня гражданин Максим Лавриненко был приглашен представителями полиции в Личаковско-Железнодорожный ОРТЦК и СП города Львова для обновления военно-учетных данных. Впоследствии, после обновления военно-учетных данных, гражданину Лавриненко была вручена повестка на прохождение ВЛК по месту нахождения на воинском учете – Шевченковский РТЦК и СП г. Харькова. После этого он покинул помещение РТЦК и СП", – сообщил пресс-секретарь ОК.
Журналисты издания попытались узнать в ОК "Захід", насколько часто львовские военкоматы проявляют подобную лояльность и отпускают задержанных граждан без брони проходить медицинскую комиссию в другие регионы страны, однако руководитель отдела коммуникаций ведомства оставил этот вопрос без ответа. В настоящее время редакция также ожидает информации от Харьковского ТЦК о том, явился ли Лавриненко в течение этого месяца в Шевченковский военкомат.
Что этому предшествовало?
- Напомним, 5 июня во Львове военные ТЦК задержали и доставили в терцентр владельца одного из крупнейших украинских Telegram-каналов "Труха" Максима Лавриненко. У него не были обновлены военно-учетные данные, у него не было действующей отсрочки или бронирования.
- Лавриненко представился полиции как "журналист ВСУ" из медиагруппы "Труха Украина".
- Лавриненко заявлял о "слежке" якобы по личному указанию министра обороны Михаила Федорова. В Минобороны обвинения отвергли.
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