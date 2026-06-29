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Новости Конфликт с ТЦК
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Владельца Telegram-канала "Труха" отпустили из ТЦК во Львове и вручили повестку на ВЛК, — ОК "Захід"

Владелец Telegram-канала "Труха" Максим Лавриненко

Оперативное командование "Захід" прокомментировало задержание в начале июня военными ТЦК владельца Telegram-канала "Труха" Максима Лавриненко во Львове. Мужчину отпустили после проверки документов.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил начальник управления коммуникаций оперативного командования "Захід" Ярослав Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

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Вручили повестку на ВЛК

"5 июня гражданин Максим Лавриненко был приглашен представителями полиции в Личаковско-Железнодорожный ОРТЦК и СП города Львова для обновления военно-учетных данных. Впоследствии, после обновления военно-учетных данных, гражданину Лавриненко была вручена повестка на прохождение ВЛК по месту нахождения на воинском учете – Шевченковский РТЦК и СП г. Харькова. После этого он покинул помещение РТЦК и СП", – сообщил пресс-секретарь ОК.

Журналисты издания попытались узнать в ОК "Захід", насколько часто львовские военкоматы проявляют подобную лояльность и отпускают задержанных граждан без брони проходить медицинскую комиссию в другие регионы страны, однако руководитель отдела коммуникаций ведомства оставил этот вопрос без ответа. В настоящее время редакция также ожидает информации от Харьковского ТЦК о том, явился ли Лавриненко в течение этого месяца в Шевченковский военкомат.

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Что этому предшествовало?

  • Напомним, 5 июня во Львове военные ТЦК задержали и доставили в терцентр владельца одного из крупнейших украинских Telegram-каналов "Труха" Максима Лавриненко. У него не были обновлены военно-учетные данные, у него не было действующей отсрочки или бронирования. 
  • Лавриненко представился полиции как "журналист ВСУ" из медиагруппы "Труха Украина".
  • Лавриненко заявлял о "слежке" якобы по личному указанию министра обороны Михаила Федорова. В Минобороны обвинения отвергли.

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Топ комментарии
+6
Даже по фото видно, шо забронированный/пенсионер. Шо вы д@сь?).
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29.06.2026 20:33 Ответить
+5
Людина вищого сорту.
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29.06.2026 20:35 Ответить
+5
За "бедного мальчика" замовили словечко
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29.06.2026 20:40 Ответить

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