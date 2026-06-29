Власника Telegram-каналу "Труха" відпустили з ТЦК у Львові та вручили повістку на ВЛК, - ОК "Захід"

Оперативне командування "Захід" прокоментувало затримання на початку червня військовими ТЦК власника Telegram-каналу "Труха" Максима Лавриненка у Львові. Чоловіка відпустили після перевірки документів.

Про це у коментарі "Українській правді" повідомив начальник управління комунікацій оперативного командування "Захід" Ярослав Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

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Вручили повістку на ВЛК

"5 червня громадянин Максим Лавриненко був запрошений представниками поліції у Личаківсько-Залізничний ОРТЦК та СП міста Львова для оновлення військово-облікових даних. Відтак, після оновлення військово-облікових даних, громадянину Лавриненко було вручено повістку на проходження ВЛК за місцем перебування на військовому обліку – Шевченківський РТЦК та СП м. Харків. Після цього він покинув приміщення РТЦК та СП", - повідомив речник ОК.

Журналісти видання спробували дізнатися в ОК "Захід", наскільки часто львівські терцентри практикують подібну лояльність і відпускають затриманих громадян без броні проходити медичну комісію в інші регіони країни, проте керівник комунікацій відомства залишив це запитання без відповіді. Наразі редакція також очікує на інформацію від Харківського ТЦК щодо того, чи з'явився Лавриненко за цей місяць до Шевченківського військкомату.

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Що передувало?

Нагадаємо, 5 червня у Львові військові ТЦК затримали й доставили до терцентру власника одного з найбільших українських Telegram-каналів "Труха" Максима Лавриненка. У нього були не оновлені військово-облікові дані, він не мав чинного відстрочення або бронювання.

Лавриненко представився поліції як "журналіст ЗСУ" з медіагрупи "Труха Україна".

Лавриненко заявляв про "вистежування" нібито за особистою вказівкою міністра оборони Михайла Федорова. У Міноборони звинувачення відкинули.

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