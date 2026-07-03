Негода накрила Тернопільщину: пошкоджені 19 будинків, музична школа та підтоплені оселі. ФОТО

На Тернопільщині сильний вітер і злива пошкодили 19 житлових будинків та музичну школу. Крім того, через підтоплення рятувальники евакуювали сімох людей, серед яких троє дітей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів журналістам голова Кременецької громади Андрій Смаглюк.

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За його словами, найбільше від негоди постраждали села Бунівка та Горинка.

"Через негоду у нашій громаді постраждали два села. У Бунівці через сильний вітер, за попередніми даними, пошкоджені 17 житлових будинків. У селі Горенка підтоплені два будинки. Також пошкоджена частина даху музичної школи", – повідомив Андрій Смаглюк.

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Наслідки негоди оцінюють комісії

Наразі у постраждалих селах працюють комісії, які фіксують пошкодження та визначають розміри завданих збитків.

Після оформлення відповідних актів місцеві жителі зможуть отримати матеріальну допомогу для ліквідації наслідків стихії.







Рятувальники евакуювали сімох людей

За інформацією ДСНС, у селі Горинка в зоні підтоплення опинилися семеро людей, серед яких троє дітей.

Надзвичайники за допомогою плавзасобів, рятувальних мотузок та іншого спорядження евакуювали всіх постраждалих до безпечного місця.

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