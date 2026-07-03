Непогода обрушилась на Тернопольщину: повреждены 19 домов, музыкальная школа и подтоплены жилые дома. ФОТО
В Тернопольской области сильный ветер и ливень повредили 19 жилых домов и музыкальную школу. Кроме того, из-за подтопления спасатели эвакуировали семерых человек, в том числе трех детей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам рассказал глава Кременецкой громады Андрей Смаглюк.
По его словам, больше всего от непогоды пострадали села Буновка и Горинка.
"Из-за непогоды в нашей громаде пострадали два села. В Буневке из-за сильного ветра, по предварительным данным, повреждены 17 жилых домов. В селе Горенка подтоплены два дома. Также повреждена часть крыши музыкальной школы", — сообщил Андрей Смаглюк.
Последствия непогоды оценивают комиссии
В настоящее время в пострадавших селах работают комиссии, которые фиксируют повреждения и определяют размер нанесенного ущерба.
После оформления соответствующих актов местные жители смогут получить материальную помощь для ликвидации последствий стихии.
Спасатели эвакуировали семерых человек
По информации ГСЧС, в селе Горинка в зоне подтопления оказались семь человек, среди которых трое детей.
Сотрудники чрезвычайных служб с помощью плавсредств, спасательных веревок и другого снаряжения эвакуировали всех пострадавших в безопасное место.
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