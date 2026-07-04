Войска РФ атаковали шахтоуправление ДТЭК на Днепропетровщине: 1 работник погиб, 5 ранены

Враг атаковал шахтное управление ДТЭК в Днепропетровской области: 1 сотрудник погиб, 5 получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Трагическая новость

"Вчера одно из наших предприятий в Днепропетровской области подверглось нападению. Погиб сотрудник охранной службы. Искренние соболезнования родным и близким… Еще пятеро сотрудников получили ранения. Коллегам оказывается вся необходимая помощь", — говорится в сообщении.

Читайте также: Ночной удар по Киеву: враг атаковал энергообъекты ДТЭК, часть столицы осталась без электричества

Есть разрушения

Как отмечается, удар привел к значительным разрушениям.

Из-за отключения электроэнергии на момент атаки под землей в шахте находились 86 работников. Всех немедленно эвакуировали на поверхность.



В настоящее время работа предприятия приостановлена.

"Оцениваем масштабы повреждений и готовимся к аварийно-восстановительным работам, как только это станет возможным", — добавили в ДТЭК.

Читайте также: Работы чрезвычайно сложны и требуют времени: ДТЭК продолжает восстанавливать электроснабжение на Киевщине