Войска РФ атаковали шахтоуправление ДТЭК на Днепропетровщине: 1 работник погиб, 5 ранены
Враг атаковал шахтное управление ДТЭК в Днепропетровской области: 1 сотрудник погиб, 5 получили ранения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Трагическая новость
"Вчера одно из наших предприятий в Днепропетровской области подверглось нападению. Погиб сотрудник охранной службы. Искренние соболезнования родным и близким… Еще пятеро сотрудников получили ранения. Коллегам оказывается вся необходимая помощь", — говорится в сообщении.
Есть разрушения
Как отмечается, удар привел к значительным разрушениям.
Из-за отключения электроэнергии на момент атаки под землей в шахте находились 86 работников. Всех немедленно эвакуировали на поверхность.
В настоящее время работа предприятия приостановлена.
"Оцениваем масштабы повреждений и готовимся к аварийно-восстановительным работам, как только это станет возможным", — добавили в ДТЭК.
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