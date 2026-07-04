Війська РФ атакували шахтоуправління ДТЕК на Дніпропетровщині: 1 працівник загинув, 5 поранених
Ворог атакував шахтоуправління ДТЕК на Дніпропетровщині: 1 працівник загинув, 5 отримали поранення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Трагічна звістка
"Вчора одне з наших підприємств в Дніпропетровській області було атаковано. Загинув працівник охоронної служби. Щирі співчуття рідним та близьким…Ще пʼятеро працівників отримали поранення. Колегам надається вся необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.
Є руйнування
Як зазначається, удар спричинив значні руйнування.
Через знеструмлення на момент атаки під землею в шахті перебували 86 працівників. Усіх негайно евакуювали на поверхню.
Наразі роботу підприємства зупинено.
"Оцінюємо масштаби пошкоджень та готуємося до аварійно-відновлювальних робіт, щойно це стане можливим", - додали у ДТЕК.
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