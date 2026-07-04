Наиболее активные бои продолжаются на Гуляйпольском направлении. Всего на фронте — 236 боевых столкновений, — Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 236 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 4 июля, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Агрессор нанес один ракетный удар, применив две ракеты, совершил 58 авиационных ударов с применением 173 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 6008 дронов-камикадзе и совершил 1837 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения с противником. Противник нанес один авиаудар, сбросив одну управляемую авиационную бомбу, осуществил 39 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Ситуация в Харьковской области

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районе населенных пунктов Старица, Синельниково, Артильное, Кудиевка, Избицкое и в сторону Хатнего. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

По данным Генштаба, на Купянском направлении враг наступательных действий пока не проводил.

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Бои на востоке

Пять попыток захватчиков продвинуться отражены на Лиманском направлении в сторону населенных пунктов Шейковка, Ставки, Лиман и в районе Дробишево.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 23 попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районах Ризниковки и Закитного.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили две атаки в районе Марково и в сторону Тихоновки.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 14 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье и в направлении Долгой Балки. Еще одно боевое столкновение продолжается.

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Враг совершил 23 атаки на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Новоалександровка, Котлино, Удачное, Гришино и в сторону населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Новый Донбасс, Сергеевка, Ивановка, Белицкое.

По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 37 оккупантов и 8 – ранены; уничтожена одна артиллерийская система, две единицы автомобильной техники, три единицы специальной техники, три склада ГСМ. Повреждено восемь единиц автомобильной техники противника, одна единица специальной техники и 107 укрытий личного состава. Уничтожено или подавлено 285 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг четыре раза наносил удары в районе населенных пунктов Александроград, Березовое, Терново.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 27 вражеских атак в районах Доброполья, Зализничного и в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Гуляйпольское, Цветково, Чаривное, Верхняя Терса, Староукраинка, Косовцево.

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На Ореховском направлении наши защитники отразили три попытки противника продвинуться вперед в направлении Лукьяновского и Новоданиловки. Одно боевое столкновение продолжается.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

Отмечается, что на других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.