Наиболее активные бои продолжаются на Гуляйпольском направлении. Всего на фронте — 236 боевых столкновений, — Генштаб
Всего с начала этих суток на фронте произошло 236 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 4 июля, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Агрессор нанес один ракетный удар, применив две ракеты, совершил 58 авиационных ударов с применением 173 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 6008 дронов-камикадзе и совершил 1837 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения с противником. Противник нанес один авиаудар, сбросив одну управляемую авиационную бомбу, осуществил 39 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Ситуация в Харьковской области
В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районе населенных пунктов Старица, Синельниково, Артильное, Кудиевка, Избицкое и в сторону Хатнего. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.
По данным Генштаба, на Купянском направлении враг наступательных действий пока не проводил.
Бои на востоке
Пять попыток захватчиков продвинуться отражены на Лиманском направлении в сторону населенных пунктов Шейковка, Ставки, Лиман и в районе Дробишево.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 23 попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районах Ризниковки и Закитного.
На Краматорском направлении российские захватчики совершили две атаки в районе Марково и в сторону Тихоновки.
На Константиновском направлении Силы обороны отразили 14 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье и в направлении Долгой Балки. Еще одно боевое столкновение продолжается.
Враг совершил 23 атаки на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Новоалександровка, Котлино, Удачное, Гришино и в сторону населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Новый Донбасс, Сергеевка, Ивановка, Белицкое.
По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 37 оккупантов и 8 – ранены; уничтожена одна артиллерийская система, две единицы автомобильной техники, три единицы специальной техники, три склада ГСМ. Повреждено восемь единиц автомобильной техники противника, одна единица специальной техники и 107 укрытий личного состава. Уничтожено или подавлено 285 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
На Александровском направлении враг четыре раза наносил удары в районе населенных пунктов Александроград, Березовое, Терново.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 27 вражеских атак в районах Доброполья, Зализничного и в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Гуляйпольское, Цветково, Чаривное, Верхняя Терса, Староукраинка, Косовцево.
На Ореховском направлении наши защитники отразили три попытки противника продвинуться вперед в направлении Лукьяновского и Новоданиловки. Одно боевое столкновение продолжается.
На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.
Отмечается, что на других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
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